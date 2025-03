Cảnh sát Philippines bắt giữ cựu Tổng thống Duterte theo yêu cầu của ICC

TPO - Sáng 11/3, Công an Thành phố Hà Nội (CATP) tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2024 và ra quân triển khai đợt cao điểm của tuổi trẻ Công an Thủ đô xung kích tham gia bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp, các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trên địa bàn Thủ đô năm 2025.