Cảnh sát niêm phong nhiều thiết bị, tài liệu của trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương

TPO - Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D Bình Dương đã bỏ qua lỗi của nhiều phương tiện đến kiểm định.

Chiều 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công tác khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP Thuận An đã hoàn tất.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, thiết bị điện tử trong hoạt động kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D. Theo giấy phép hoạt động, trung tâm này thuộc Chi nhánh của Công ty TNHH Vũ Chi Nam, bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2019.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình cơ quan công an xác định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D đã bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện khi thực hiện kiểm định xe cơ giới và không thực hiện đúng quy trình nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới cải tạo, để thu tiền của chủ phương tiện, gây quỹ hoạt động trung tâm.

Cũng theo cơ quan công an, công tác khám xét trung tâm này được thực hiện từ sáng 28/3 và đến chiều nay đã hoàn tất. Cơ quan điều tra đã mời nhiều nhân viên của trung tâm này về trụ sở làm việc.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm của các cá nhân có liên quan theo quy định.

Trước đó, vào ngày 28/2 cơ quan công an tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Đến ngày 10/3, Cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam hai phó giám đốc và hai đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm nói trên để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Trong một diễn biến khác, chiều 29/3, Công an TPHCM phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-02S trên đường Tống Văn Trân, phường 5, quận 11.

Khoảng 15h30, khi cảnh sát xuất hiện, ọi hoạt động đăng kiểm được tạm dừng và những người bên trong được yêu cầu ở lại để làm việc.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tất cả các cổng ra, vào của trung tâm này đều có lực lượng công an chốt chặn; các phương tiện chưa đến lượt đăng kiểm được yêu cầu di chuyển đi nơi khác.

Việc khám xét này diễn ra trong bối cảnh Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan lĩnh vực kiểm định phương tiện xảy ra tại Cục Đăng kiểm, một số chi cục đăng kiểm và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở các tỉnh, thành.