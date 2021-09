Cảnh sát áp giải 2 người dương tính với SARS-CoV-2 về khu cách ly sau nhiều ngày bỏ trốn

TPO - Sau khi trốn khỏi nơi cách ly, 2 người dương tính với SARS- CoV-2 đi lang thang nhiều nơi tại TP Biên Hòa và bị công an phát hiện, áp giải trở lại khu vực cách ly.

Ngày 9/9, Công an TP Biên Hòa cho biết đã phát hiện và đưa trở lại khu cách ly đối với 2 đối tượng dương tính với COVID-19 trước đó đã bỏ trốn.

Theo đó, 2 đối tượng Nguyễn Trung Nghĩa (39 tuổi, ngụ phường Trung Dũng) và Đặng Thanh Tài (39 tuổi, ngụ phường An Hòa) bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung tại Trường Tiểu học Tân Tiến (TP.Biên Hòa) vào ngày 2/9. Thời điểm vào khu cách ly này, Nghĩa và Tài đều đã có kết quả test nhanh dương tính với SARS-C0V-2. Cả 2 đối tượng đã bị lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phát hiện và bắt giữ khi đang đi lang thang ở khu vực ngã tư Bồn nước (phường An Bình, TP Biên Hòa) và trên đường Vũ Hồng Phô (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa).

Cả 2 đối tượng được đưa trở lại khu cách ly tập trung ở Trường Tiểu học Tân Tiến để tiếp tục theo dõi, chờ xét nghiệm PCR, đồng thời lực lượng công an cũng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Ngoài 2 đối tượng này, cơ quan công an cũng đang tiếp tục truy tìm đối tượng Huỳnh Thị Oanh Thảo (31 tuổi, ngụ KP.9, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) đã bỏ trốn vào ngày 4/9 khi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất do COVID-19.

Đi tiêm vắc xin, trộm luôn điện thoại của nhân viên y tế

Cũng trong ngày 9/9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự hai đối tượng: Nguyễn Thị Mỹ Loan (41 tuổi) và Dương Thế Vinh (39 tuổi) cùng tạm trú tại KP4c, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 2/9, Loan và Vinh đến tiêm ngừa vắc xin COVID-19 tại điểm tiêm Trường mầm non Hoàng Yến (KP.4C, P.Trảng Dài).

Tại đây, hai đối tượng trên đã lấy trộm chiếc điện thoại Iphone X của chị T.T.H (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) là nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tiêm vắc xin.

Chị H. đã trình báo sự việc cho Công an phường Trảng Dài. Qua điều tra, công an phường Trảng Dài đã xác định được hai đối tượng Loan và Vinh là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên nên đã mời về phường để làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận trong quá trình đi tiêm vắc xin tại đây, phát hiện chị H. để điện thoại sơ hở đã lấy trộm mang về sử dụng. Lực lượng công an thu hồi tài sản trả cho bị hại và lập hồ sơ tạm giữ các đối tượng chuyển Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra vụ việc.