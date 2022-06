Cảnh báo tiêu thụ điện tăng cao mùa nắng nóng

Thời tiết các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên sắp vào cao điểm mùa nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ trong dân cư thường tăng cao. Tổng công ty Điện lực miền Trung khuyến nghị khách hàng chủ động theo dõi tình hình sử dụng điện trong gia đình, điều chỉnh hợp lý để tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng ngoài tầm kiểm soát.

Tiêu thụ điện tăng “nóng” theo thời tiết

Tại khu vực miền Trung, từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, thời tiết vào cao điểm mùa nắng nóng. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, mùa nắng nóng năm nay nhiệt độ tăng cao hơn từ 0,5 - 1,00C so với trung bình nhiều năm, đồng thời xuất hiện nhiều đợt nắng nóng cục bộ.

Ông Nguyễn Quang Hùng – Phó Trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết, trong thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng thường tăng cao. Tháng 4/2022, mới đầu mùa nắng nóng, sản lượng điện thương phẩm cung cấp cho khách hàng toàn EVNCPC đã đạt 6,6 tỷ kWh, tăng 5,06% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc tiêu thụ điện tăng cao là do khách hàng sử dụng điện cho các thiết bị làm mát trong những ngày nắng nóng, đặc biệt khi đây cũng là dịp nghỉ hè, học sinh nghỉ học ở nhà, nhu cầu sử dụng điện làm mát càng tăng cao.

Trong các thiết bị này, máy điều hòa là một trong những thiết bị hao tốn điện năng nhất và chiếm tỉ trọng tiêu thụ điện lớn trong các hộ gia đình. Đặc biệt khi nhiệt độ môi trường tăng cao thì lượng điện tiêu thụ của máy điều hòa cũng tăng cao, dù thời gian sử dụng điều hòa có thể không thay đổi. Theo các chuyên gia cho biết, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 10C thì lượng điện tiêu thụ của máy điều hòa tăng từ 2-3%, nhiệt độ tăng khoảng 50C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%.

Ngoài thiết bị làm mát, nhiều gia đình còn sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn cùng thời điểm như bình đun nước, máy bơm, máy giặt… càng làm cho điện năng tiêu thụ tăng cao bất thường.

Bên cạnh đó, một số trường hợp đường dây dẫn sau công tơ khách hàng không đảm bảo, dây bị bong tróc gây rò rỉ điện, khiến điện năng thất thoát, sản lượng điện tăng cao và thể hiện thành những con số “gây sốc” trên hóa đơn tiền điện cuối tháng.

Đừng để “sốc” vì hóa đơn tiền điện

Để tránh tình trạng tiêu thụ điện vượt ngoài tầm kiểm soát, các hộ gia đình cần chủ động điều chỉnh việc sử dụng điện, đặc biệt lưu ý với các thiết bị làm mát và các thiết bị điện công suất lớn.

Đối với điều hòa, người dùng cần chọn máy lạnh có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng và diện tích phòng; lắp đặt đúng hướng dẫn của nhà sản xuất; cài đặt nhiệt độ từ 26oC trở lên, chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời tốt nhất là khoảng 5oC. Theo cẩm nang "Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình" cứ cài đặt nhiệt độ tăng 1oC sẽ tiết kiệm được 1 - 3% điện năng.

Đối với quạt máy, thay vì chọn tốc độ gió cao nhất, hãy chọn mức gió nhẹ hoặc trung bình đủ để làm dịu không khí và tiết kiệm điện năng tiêu thụ; tắt quạt, rút phích cắm khi không sử dụng để vừa tiết kiệm điện, vừa đảm bảo an toàn khỏi nguy cơ chập cháy, hư hại quạt.

Khi không sử dụng các thiết bị điện, khách hàng nên rút phích cắm hoặc tắt hẳn aptomat để tránh tình huống rò rỉ điện và cũng giúp tiết kiệm điện.

Bên cạnh việc chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện, khách hàng cần thường xuyên theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hằng ngày của gia đình. Hiện nay ứng dụng “EVNCPC CSKH” đã được nâng cấp nhiều tính năng mới mẻ phục vụ khách hàng, trong đó, chức năng cảnh điện năng tiêu thụ được thể hiện rất trực quan, có số liệu cụ thể và so sánh với thời điểm tháng trước để kịp thời cảnh báo khách hàng khi sản lượng tiêu thụ vượt ngưỡng do khách hàng thiết lập. Khách hàng tải và cài đặt ứng dụng tại đây với các phiên bản Android và iOs.

Khách hàng cũng có thể theo dõi sản lượng điện tiêu thụ và nhận các cảnh báo qua tài khoản khách hàng tại website https://cskh.cpc.vn. Giao diện website sau khi đăng nhập tài khoản cũng thể hiện trực quan, chi tiết các số liệu về tình hình sử dụng điện và thông tin cần cảnh báo để khách hàng dễ nhận biết.

Bên cạnh các kênh trực tuyến này, Tổng đài 19001909 của Tổng công ty Điện lực miền Trung hoạt động thường xuyên 24/7, sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về tình hình sử dụng điện, tư vấn khách hàng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả mùa nắng nóng. Với các trường hợp nghi ngờ đường dây sau công tơ bị chạm chập gây thất thoát điện năng, quý khách hàng cần kịp thời báo ngay đến Tổng đài để EVNCPC hỗ trợ khách hàng phát hiện, xử lý.

Mùa nắng nóng đang dần vào cao điểm, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao và hóa đơn tiền điện cũng sẽ là một mối lo của nhiều hộ gia đình. Tổng công ty Điện lực miền Trung chia sẻ và khuyến nghị khách hàng chủ động tiết kiệm điện, theo dõi tình hình sử dụng điện tại gia đình để kịp thời điểu chỉnh, sử dụng điện an toàn, hiệu quả và sẽ không phải “sốc” vì những con số trên hóa đơn tiền điện.