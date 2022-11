Cảnh báo rủi ro việc ngân hàng thu hút tiền gửi bằng lãi suất

TPO - Ngân hàng thu hút khách hàng tiền gửi bằng lãi suất, không chỉ không ổn định, tác động tiêu cực với chính tổ chức tín dụng mà còn gây ảnh hưởng chung đến thị trường tiền tệ.

Ngày 7/11, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM - đã chia sẻ về nhiều vấn đề liên quan đến việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất, tỷ giá thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, việc thu hút khách hàng gửi tiền bằng lãi suất, không chỉ gây mất ổn định, tác động tiêu cực đối với chính tổ chức tín dụng (TCTD) do chi phí cao và rủi ro thị trường mà còn gây ảnh hưởng chung đến thị trường tiền tệ, do hiện tượng cạnh tranh thiếu lành mạnh, tạo sự xáo trộn không cần thiết và tâm lý không tốt trên thị trường. Thực hiện tốt giải pháp và yêu cầu này đòi hỏi trách nhiệm thực thi chính sách, trách nhiệm phát triển bền vững từ mỗi TCTD và toàn hệ thống ngân hàng.

Lãnh đạo NHNN chi nhánh TPHCM lưu ý, các TCTD phải tuân thủ nghiêm các quy định của NHTW về lãi suất, tỷ giá. Đồng thời, cần công khai minh bạch các mức lãi suất áp dụng, cũng như niêm yết tỷ giá mua bán.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, thực hiện nghiêm túc yêu cầu này sẽ góp phần đảm bảo phát huy được vai trò của lãi suất, tỷ giá; không gây ảnh hưởng đến lãi suất bình quân chung trên thị trường.

TCTD phải đảm bảo cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn phù hợp giữa ngắn hạn và trung dài hạn; giữa VND và ngoại tệ; giữa cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, chứng khoán và bất động sản; đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng, nhất là các tỷ lệ về an toàn vốn tối thiểu; sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và cơ cấu hợp lý tài sản có sinh lời, để tăng trưởng ổn định, an toàn và hiệu quả.

“Điều này có ý nghĩa rất quan trọng và tác động tích cực đến lãi suất, bởi lẽ cung cầu vốn được đảm bảo, sẽ không áp lực nhiều đến tăng lãi suất, cũng như chạy đua lãi suất để thu hút vốn, gây xáo trộn thị trường không cần thiết. Đây nhiệm vụ thường xuyên, yêu cầu quan trọng đối với mỗi TCTD trong suốt quá trình hoạt động, quá trình huy động vốn và cho vay vốn” - ông Lệnh nói.

Bên cạnh đó, ở mỗi vị trí, nhiệm vụ và chức năng của tổ chức (chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố; TCTD…) cần trách nhiệm thực thi, làm tốt công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách; kiểm tra giám sát, thông tin truyền thông; theo dõi, nắm bắt và xử lý kịp thời khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, khách hàng. Điều này không chỉ đảm bảo chính sách đi vào thực tế cuộc sống có hiệu quả mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ trong tình hình mới, thích ứng linh hoạt với diễn biến tình hình và đáp ứng yêu cầu phục hồi tăng trưởng kinh tế; trên hết tiếp tục củng cố, tạo lập niềm tin thị trường đối với doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM nhìn nhận, việc điều chỉnh các mức lãi suất điều hành và tăng biên độ giao dịch tỷ giá của Ngân hành Nhà nước trong thời gian qua là cần thiết, khách quan và phù hợp với diễn biến của tình hình kinh tế xã hội, đặt trong bối cảnh lạm phát và suy giảm kinh tế đang diễn ra tại một số quốc gia và khu vực trên thế giới. Đồng thời việc điều chỉnh này nhằm đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao cho ngành Ngân hàng: giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát và hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.