Cảnh báo những đường bay tệ hại không nên đi

Qua phân tích số liệu thống kê của Cục Hàng không dân dụng Anh từ tháng 1-10/2024, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới là Which? chỉ ra, vấn đề chậm chuyến và hủy chuyến đang lan rộng ở các hãng hàng không của Anh với những đường bay khác nhau, khiến du khách đánh giá Anh đang có những đường bay tệ và không nên đi trong năm nay. Việc này còn cho thấy nhiều thách thức mang tính hệ thống trong hoạt động du lịch hàng không ở Anh nói riêng và châu Âu nói chung.

Trong đó, tỉ lệ các chuyến bay bị chậm hơn một giờ của Hãng hàng không Corendon Airline trên hành trình từ London đến Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) và chuyến bay của Hãng hàng không Ryanair từ Teesside đến Palma (Tây Ban Nha) chiếm tới 37%.

Đường bay từ London - New York (Mỹ) của Hãng hàng không British Airways cũng có hơn 10% chuyến bay phải hủy trong vòng 24 giờ.

Các đường bay của Anh có vấn đề khác bao gồm chặng từ Glasgow đến Kos - Hy Lạp của EasyJet, với 33% chuyến bay bị hoãn hơn một giờ, và chặng bay từ London đến Antalya của Freebird Airlines khi có 32% chuyến bay bị hoãn.

Hoạt động của Hãng hàng không Jet2 từ Manchester của Anh đến nhiều điểm đến khác nhau ở Địa Trung Hải cũng thường xuyên bị chậm trễ, trong đó đường bay đến Milas Bodrum - Thổ Nhĩ Kỳ bị chậm trễ 31% thời gian.

Bên cạnh việc chậm trễ, nhiều chuyến bay còn phải đối diện với tình trạng bị hủy cất cánh. Minh chứng là 5 trong số 10 chuyến bay có hành trình đến quần đảo Scotland của Anh đều bị hủy trong vòng 24 giờ, với một số nguyên nhân liên quan đến điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các chuyến bay nội địa từ Aberdeen đến Humberside và từ Aberdeen đến Wick John O'Groats của Anh cũng phải đối mặt với tỷ lệ hủy chuyến lần lượt là 20% và 18%.

Không chỉ vậy, các đường bay từ London đến Bắc Kinh - Trung Quốc của Air China cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khi có tới 31% chuyến bay phải hủy trong vòng 24 giờ, kể từ giờ khởi hành theo lịch trình.

Lý giải về việc các hành lang bay đến Thổ Nhĩ Kỳ liên tục bị chậm trễ, Aviation A2z cho rằng đa phần là do tác động của chiến tranh Ukraine và tình trạng tắc nghẽn không phận ngày càng gia tăng ở khu vực Trung Đông và Viễn Đông.

Ngoài các hãng hàng không, sân bay Manchester của Anh cũng cho thấy số liệu hiệu suất đặc biệt đáng lo ngại, khi là nơi có năm trong số mười chuyến bay bị chậm trễ nhiều nhất trong giai đoạn được phân tích.

Nói về việc này, đại diện sân bay Manchester thừa nhận từ tháng 4/2023 đến nay, hiệu suất đúng giờ chung của sân bay chỉ đạt 76%.

"Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính đúng giờ của các chuyến bay và nằm ngoài tầm kiểm soát của sân bay, bao gồm thời tiết, tình trạng thiếu phi hành đoàn, sự chậm trễ của các chuyến bay đến và các vấn đề kiểm soát không lưu như hạn chế không phận", đại diện sân bay Manchester nói và nhấn mạnh rằng các chuyến bay khởi hành vào buổi tối thường phải đối mặt với nguy cơ chậm trễ cao hơn do ảnh hưởng của lịch trình chuyến bay ngày.

Ngoài tình trạng chậm và hủy chuyến bay, từ đầu năm đến nay, việc giá vé thăm quan các địa điểm du lịch nổi tiếng, tiền thuê khách sạn và chi phí di chuyển bằng máy bay tại London tăng nhanh cũng khiến du khách đến Anh "xanh mặt".

Theo phân tích của Which?, du khách đang phải chịu mức giá tăng cao nhất trong 50 năm qua tại các điểm tham quan du lịch ở London.

Theo hướng dẫn của Which? và Aviation A2z, nếu du khách khởi hành từ một sân bay tại Anh hoặc EU, du khách sẽ được bảo vệ theo "Quy định về việc từ chối lên máy bay". Do đó, tùy thuộc vào thời gian bạn bị hoãn và lý do, du khách có thể được hoàn tiền hoặc có chuyến bay thay thế, được phục vụ thức ăn, cước điện thoại, chỗ ở và có thể được bồi thường khi hủy chuyến bay.