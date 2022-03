Cảnh báo nguy cơ cháy chung cư từ thiết bị sạc xe điện

TPO - Cơ quan chức năng cảnh báo đã có nhiều vụ cháy nổ trong các khu chung cư liên quan đến thiết bị sạc xe điện. Việc chữa cháy tại các tòa nhà, khu chung cư cao tầng đang là thách thức rất lớn với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Trên địa bàn TPHCM vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại chung cư chung cư Carillon 5, quận Tân Phú khiến 2 người tử vong. Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Trước đó, tại thành phố cũng xảy ra nhiều vụ cháy nổ tại các khu chung cư gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Theo thống kê của Cảnh sát PCCC, cứu nạn và cứu hộ, Công an TPHCM, hiện nay tổng số chung cư trên địa bàn thành phố là 935 cơ sở với 2.018 khối nhà. Trong đó, số chung cư từ 10 đến 29 tầng là 495 cơ sở với 1.080 khối nhà. Đặc biệt, số chung cư từ 30 tầng trở lên là 71 cơ sở với 132 khối nhà.

Tại các nước phát triển, những tòa nhà cao trên 15 tầng khi xảy ra hỏa hoạn ở tầng cao đều phải dùng máy bay để chữa cháy. Tuy nhiên, tại Việt Nam máy bay phục vụ chữa cháy chưa được trang bị. Tại TPHCM, thang chuyên dụng để chữa cháy dài nhất chỉ đạt 52m, hoạt động chữa cháy hiện chỉ vươn tới tầng 15 của một tòa nhà. Các tòa nhà trên 15 tầng hầu hết đang tập trung vào phương án phòng là chính với các thiết bị báo động từ xa.

Liên quan đến công tác PCCC tại các chung cư trên địa bàn thành phố, Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC, cứu nạn và cứu hộ, Công an TPHCM cho biết, thực tế đang tồn tại nhiều rủi ro liên quan đến cháy nổ tại các chung cư và khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Một trong những rủi ro lớn nhất được Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng đề cập tới là nguy cơ cháy nổ từ cổng sạc xe đạp, xe máy điện trong các khu chung cư. “Đã có một số vụ cháy nổ liên quan đến việc sạc điện cho các phương tiện trên xảy ra tại TPHCM và ở nhiều địa phương khác như Hà Nội, Đà Nẵng. Đây là thực tế đáng báo động về mất an toàn trong PCCC với cư dân sinh sống tại các khu chung cư” – ông Trưởng nói.

Theo phân tích của đại diện Công an TPHCM, các hệ thống thiết bị trạm sạc bố trí trong nhà, công trình là hệ thống thiết bị chung của tòa nhà, công trình. Do đó, hệ thống trạm sạc xe điện cần phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Chủ đầu tư phải trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC đối với tòa nhà công trình, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ.

Tầng hầm của các chung cư thường chứa rất nhiều phương tiện xe gắn máy, ô tô với chất cháy nổ cực lớn, nguy cơ rất cao. Yêu cầu cấp thiết đối với chủ đầu tư là tầng hầm, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC việc lắp thêm trạm sạc cho phương tiện xe điện phải đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, chống cháy lan.

“Bên cạnh trạm sạc trong chung cư, những trạm sạc ngoài trời cũng phải đảm bảo quy định PCCC. Công an thành phố sẽ tăng cường giám sát tại các cơ sở để đảm bảo an toàn phòng chống nguy cơ cháy nổ, kịp thời ngăn chặn và xử lý đồng thời hướng dẫn các biện pháp an toàn. Phương án thực hiện là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân có thể sử dụng trạm sạc nhưng phải đảm bảo an toàn PCCC đúng quy định pháp luật” – Thượng tá Mạnh Trưởng nhấn mạnh.

Để hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, Phòng Cảnh sát PCCC khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống cháy nổ, tự trang bị phương tiện đảm bảo an toàn, chủ động xử lý ngay khi có hỏa hoạn xảy ra. Mỗi căn nhà thiết kế cần phải có lối thoát hiểm. Người dân cần thường xuyên kiểm tra các hóa chất, thiết bị dễ cháy nổ để kiểm soát nguy cơ, đảm bảo an toàn cho các chung cư và khu vực dân cư.

“Nhiều chủ đầu tư các chung cư có hành vi cố tình né tránh trách nhiệm đảm bảo an toàn cháy nổ đã bị xử lý bằng chế tài rất mạnh gồm xử phạt, đình chỉ công trình theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp không đảm bảo quy định PCCC, khi hỏa hoạn xảy ra, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư tòa nhà” – Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng cho biết.