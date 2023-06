Cần Thơ thành lập Ban Quản lý nhà nước về bảo tồn Chợ nổi Cái Răng

TPO - UBND thành phố Cần Thơ vừa có quyết định thành lập Ban Quản lý nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch (gọi tắt là Ban Quản lý).

Ban Quản lý do ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ làm Trưởng ban; các Phó trưởng ban gồm bà Đào Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch ((Thường trực Ban Quản lý), ông Huỳnh Thanh Sử - Phó Giám đốc Sở Công Thương và ông Nguyễn Thái Bảo – Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng.

Các thành viên Ban Quản lý gồm có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố, UBND quận Ninh Kiều, UBND phường Tân An (quận Ninh Kiều), UBND phường Lê Bình (quận Cái Răng), Công an phường Tân An (quận Ninh Kiều).

Ban Quản lý có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch.

Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về các nội dung có liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch.

Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng. Phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng thành phố đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng.

Ban Quản lý cũng có nhiệm vụ đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng.

Báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch, định kỳ (6 tháng, năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền…

Tại buổi làm việc với Quận ủy Cái Răng gần đây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, những trường hợp đưa đò chèo kéo khách, bỏ khách… xảy ra ở chợ nổi Cái Răng chủ yếu là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Dẫn chứng mô hình chợ nổi ở Thái Lan làm rất thành công, trở thành điểm sáng về du lịch, thương mại, ông Hiếu đề nghị UBND thành phố tham mưu có chủ trương sớm tạo điều kiện cho lãnh đạo thành phố, một số sở ngành và lãnh đạo hai quận Ninh Kiều và Cái Răng đi học tập kinh nghiệm. “Nếu cứ loay hoay với du lịch nhỏ lẻ như hiện nay thì vẫn chưa xứng tầm. Hiện tại chợ nổi đang có dấu hiệu đi xuống, nếu không tác động sẽ tiếp tục đi xuống, phải kịp thời xử lý để chấn chỉnh tình hình này." - Bí thư Thành ủy Cần Thơ lưu ý.