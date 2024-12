Cần Thơ: Phát hiện về vi phạm kinh tế hơn 15 tỷ đồng

TPO - Sau hơn 183 cuộc thanh tra, ngành chức năng TP. Cần Thơ đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn hơn 15 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 11,6 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 6 tỷ đồng).

UBND TP. Cần Thơ vừa có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 gửi HĐND thành phố.

Báo cáo cho thấy, cơ quan thanh tra đã triển khai 21 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại 21 đơn vị, đã ban hành 13 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra kiến nghị xử lý hành chính đối với 3 tập thể và 32 cá nhân; đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 3 tập thể, 20 cá nhân; khiển trách 1 cá nhân, cảnh cáo 1 cá nhân, cách chức 1 cá nhân, còn 9 cá nhân đang trong quá trình xem xét, xử lý; các đoàn thanh tra chuyển sang cơ quan điều tra một vụ việc với 2 cá nhân vi phạm (Trường Tiểu học Trường Xuân 2, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai).

Ngoài ra, qua công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phát hiện một vụ, một đối tượng có hành vi giả mạo trong công tác. Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP điều tra.

Thanh tra các ngành, các cấp trong thành phố đã triển khai 183 cuộc thanh tra, có 20 cuộc kỳ trước chuyển sang, vượt 18%. Qua thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý chỉ đạo, điều hành và kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định, cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 15,6 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 11,6 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 18 tập thể, 158 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP Cần Thơ, Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – tiểu dự án TP, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới An Bình, Trường Tiểu học Trường Xuân 2); ban hành 241 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,8 tỷ, đã thu nộp ngân sách nhà nước 1,6 tỷ.

Đối với công tác điều tra, truy tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã phát hiện điều tra và khởi tố 14 vụ đối với 21 bị can. VKSND TP Cần Thơ đã thụ lý kiểm sát điều tra, truy tố 11 vụ, 25 bị can. TAND hai cấp đã tiến hành xét xử 12 vụ, 19 bị can về các tội liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả xử lý tài sản tham nhũng cho thấy, qua công tác điều tra, truy tố, số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát được phát hiện 16 tỷ đồng, đã thu hồi (quy đổi thành tiền) 14,5 tỷ đồng; tạm giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phong tỏa một tài khoản ngân hàng trị giá 70 triệu đồng và 3 xe mô tô.

.