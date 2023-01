Cần Thơ: Phát hiện tàu chở hơn 4.000 lít dầu lậu trên sông Hậu

TPO - Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ một phương tiện vận chuyển hơn 4.000 lít chất lỏng (nghi là dầu DO) không có hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 4/1, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Ô Môn thực hiện tuần tra kiểm soát trên sông Hậu (đoạn thuộc khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Tại đây, tổ công tác phát hiện một tàu đang lưu thông do tài công Đ.D.K (42 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua đó, tổ công tác phát hiện, trên tàu có chở khoảng 4.200 lít chất lỏng (nghi là dầu DO).

Tuy nhiên, tại thời kiểm tra, tài công Đ.D.K không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu trên. Do đó, Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ.

Bước đầu, tài công Đ.D.K khai nhận, đã thuê người đi cùng để mua dầu của các phương tiện qua lại trên sông Hậu, rồi bán lại kiếm lời.