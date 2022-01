Cận Tết, nông dân xuống ruộng cấy thuê kiếm nửa triệu mỗi ngày

TPO - Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã rút lại đề xuất người có bằng lái dưới 1 năm không được chạy xe trên cao tốc, không chạy ôtô quá 60 km/giờ với lý do có nhiều nội dung chưa được đánh giá chặt chẽ, đầy đủ.

TPO - Dịch COVID-19 kéo dài, trường mầm non đóng cửa đến nay gần một năm ròng rã. Giáo viên trường tư thất nghiệp, đứt lương, nhiều người đi làm giúp việc, bán hàng online, bán rau… kiếm sống. Nhiều người chia sẻ, Tết này rất buồn, tủi vì lương còn chẳng có nghĩ gì đến thưởng Tết.

TPO - Đại tá Bùi Tấn Ân - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.