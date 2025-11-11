Căn hộ xanh TOD tại TP.HCM The Emerald Garden View chỉ 1,39 tỷ/ căn

Sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM, cùng với các chính sách quy hoạch và hạ tầng đồng bộ, phía Đông Bắc TP.HCM đang trở thành vùng phát triển năng động, mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản.

TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng đô thị đa trung tâm, phát triển theo mô hình TOD (Transit Oriented Development – đô thị định hướng giao thông công cộng). Mô hình này từng giúp các siêu đô thị như Seoul, Incheon và Gyeonggi-do (Hàn Quốc) mở rộng quy mô dân cư, công nghiệp, logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tạo đà tăng giá mạnh cho bất động sản vùng ven.

Sau sáp nhập, TP.HCM được dự báo sẽ đi theo quỹ đạo tương tự. Bình Dương, từng là “thủ phủ công nghiệp” của miền Nam, nay trở thành khu Đông Bắc TP.HCM – trung tâm mới trong chuỗi đô thị mở rộng. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn ghi nhận, hơn 76% lượng tìm kiếm căn hộ hiện tập trung tại khu vực này.

Các chuyên gia nhận định, khi hạ tầng giao thông – gồm metro, vành đai và cao tốc – được hoàn thiện, giá bất động sản khu Đông Bắc sẽ bước vào chu kỳ tăng mới. Đây là lý do nhiều chủ đầu tư tung ra sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực, trong đó nổi bật là The Emerald Garden View – dự án căn hộ xanh TOD do Tập đoàn Lê Phong phát triển.

Không gian sống xanh phong cách resort

Là dự án căn hộ xanh TOD tại TP.HCM được lấy cảm hứng thiết kế từ không gian văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc vùng đất Lái Thiêu với vườn trái cây trĩu quả và làng nghề gốm truyền thống. The Emerald Garden View tọa lạc tại vị trí trung tâm ngay UBND Phường Thuận An, mặt tiền tuyến đường huyết mạch Nguyễn Chí Thanh, được xây dựng trên khu đất có quy mô gần 2 héc-ta, bao gồm hai tòa tháp cao 25 tầng, cùng 2 tầng hầm, cung cấp đa dạng sản phẩm từ căn hộ cao cấp, condotel, đến shophouse thương mại.

Theo chủ đầu tư, căn hộ The Emerald Garden View có mức giá được xem là gần như “tuyệt chủng” trên thị trường, chỉ 1,39 tỷ/ căn, hướng đến khách hàng trẻ mong muốn sở hữu không gian sống xanh, tiện nghi gần trung tâm TP.HCM.

Căn hộ xanh TOD trung tâm Thuận An, TP. HCM. Ảnh: Lê Phong Group

The Emerald Garden View không chỉ là dự án căn hộ cao cấp của Tập đoàn Lê Phong, mà còn là “biểu tượng mới” được phát triển cùng các đối tác tên tuổi hàng đầu. Trong vai trò tổng thầu thiết kế và thi công, SOL E&C – Top 5 nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam – bảo chứng chất lượng và tiến độ dự án thông qua thiết kế kiến trúc, nội thất và công năng sử dụng.

Thổi hồn vào kiến trúc cảnh quan của The Emerald Garden View, Land Sculptor (Thái Lan) – đơn vị thiết kế quốc tế danh tiếng – mang đến không gian sống chuẩn resort với phong cách kiến trúc đương đại, gần gũi thiên nhiên. Thiết kế của Land Sculptor được đánh giá cao nhờ sự tinh tế, tỉ mỉ và định hướng bền vững, tôn trọng giá trị văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, nhằm đồng hành cùng khách hàng, đặc biệt là người trẻ tìm kiếm tổ ấm đầu tiên, Tập đoàn Lê Phong và ngân hàng MBBank – Top 2 ngân hàng lớn tại Việt Nam – đã xây dựng quỹ tài chính riêng, triển khai chính sách ưu đãi và hỗ trợ linh hoạt, giúp người mua dễ dàng sở hữu căn hộ tại dự án.

Đồng thời, CBRE Việt Nam – thuộc Top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn – đảm nhận vai trò quản lý vận hành, góp phần mang đến môi trường sống chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp, đồng thời bảo toàn và gia tăng giá trị bền vững cho toàn dự án.

Lê phong Group và Sol E&C khởi công dự án The Emerald Garden View. Ảnh: Lê Phong Group

Sở hữu vị trí trung tâm Thuận An, TP.HCM, The Emerald Garden View hưởng lợi lớn từ mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng đang được hoàn thiện. Dự án liền kề Quốc lộ 13 đang mở rộng, và đường ven sông Sài Gòn, chỉ mất khoảng 3 phút di chuyển từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Hồ Văn Mên, để kết nối nhanh với Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, và Vành đai 2, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, sân bay Quốc tế Long Thành. Đặc biệt, từ dự án chỉ 3 phút di chuyển đến nhà ga Metro số 2 tại Depot giao giữa QL13 và đường 22/12, giúp cư dân thuận tiện di chuyển vào trung tâm TP.HCM.

Trong bán kính vài phút, cư dân có thể tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu sầm uất như Aeon Mall, Mega Market, Lotte Mart, sân golf Sông Bé, cùng các bệnh viện quốc tế như Colombia, Becamex, Hạnh Phúc. Bao quanh dự án là hệ thống trường học, chợ, siêu thị tiện lợi và không gian sinh thái đặc trưng của vùng Lái Thiêu với vườn cây ăn trái ngọt lành.

The Emerald Garden View sở hữu chuỗi tiện ích xanh chuẩn resort. Ảnh: Lê Phong Group

Điểm nhấn kiến trúc và tiện ích tại The Emerald Garden View được thiết kế theo triết lý "sống xanh giữa lòng đô thị" với: trung tâm thương mại 4 tầng, tổ hợp hồ bơi tràn bờ, sân pickle ball, khu thể thao đa năng, BBQ, khu vui chơi trẻ em, đường chạy bộ khu thể thao đa năng, phòng gym, yoga, phòng tiệc, thư viện, chiếu phim ngoài trời… kiến tạo môi trường sống xanh cân bằng, nuôi dưỡng một cộng đồng văn minh, khỏe mạnh và thịnh vượng.

Giữa trung tâm Thuận An, TP.HCM sôi động, sự xuất hiện của dự án căn hộ xanh TOD The Emerald Garden View như một bản hòa ca của thiên nhiên. Không chỉ là chốn an cư và đầu tư lý tưởng, The Emerald Garden View còn là biểu tượng của sự tiếp nối, nơi văn hóa và bản sắc giao thoa, lưu giữ giá trị sống tinh hoa và truyền lại qua biết bao thế hệ.