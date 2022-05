Với các thế mạnh riêng có , The Ruby Hạ Long có thể dễ dàng cho thuê, đồng thời là kênh giữ tài sản lâu dài.

Đa giá trị: Xu hướng đầu tư mới

Lạm phát đang có xu hướng nóng lên, các ngân hàng trên thế giới siết chặt tiền tệ, chứng khoán biến động... tình hình kinh tế thời gian qua đã tạo định hướng và niềm tin bền vững cho các nhà đầu tư về thị trường bất động sản. Song, bất động sản, trên tất cả phân khúc, cũng vẫn được khách hàng cẩn trọng đánh giá, lựa chọn trước khi đưa ra quyết định xuống tiền. Cùng với chiến lược “không bỏ trứng vào một giỏ”, các nhà đầu tư bắt đầu săn lùng những quả trứng vàng “đa giá trị” nhằm tối ưu khả năng sinh lời và hạn chế những tác động từ các vấn đề thị trường.

Theo cô Minh Hải (Vân Đồn, Quảng Ninh), một tài sản đa giá trị sẽ có tính sở hữu lâu dài, có thể cho thuê, mua đi bán lại và không bị mất giá theo thời gian. Để đảm bảo các yếu tố này, pháp lý là điều tiên quyết cần quan tâm. Ngoài ra, cô sẽ cân nhắc các sản phẩm có khả năng sinh lời trong cả ngắn hạn và dài hạn. Vị trí đẹp và pháp lý minh bạch là những yếu tố đảm bảo giá trị bền vững của dự án trong lâu dài, đặc biệt là với dòng sản phẩm căn hộ cao cấp có tỷ suất đầu tư vừa phải.

Còn theo anh Thanh Tuấn (Lê Chân, Hải Phòng), tình hình thị trường cho thấy giá căn hộ tăng trưởng khá ổn định thời gian qua, thay vì tập trung cho đất nền, anh quyết định “chia nhỏ vốn” cho các căn hộ cao cấp với khoản đầu tư ban đầu “dễ thở” và đa giá trị sử dụng.

Căn hộ Resort 4.0: tài sản thông minh – đầu tư đa năng

Để đáp ứng tiêu chuẩn của một tài sản đa giá trị, dự án bất động sản cần thỏa mãn cơ bản các yêu cầu về vị trí, pháp lý, tiện ích, cũng như thiết kế sản phẩm. Là điểm sáng của thị trường Quảng Ninh thời gian qua, The Ruby Hạ Long với dòng sản phẩm căn hộ Resort 4.0 là lựa chọn đáng cân nhắc cho các nhà đầu tư đang quan tâm đến hướng đi này.

Về mặt sản phẩm, dự án được biết đến với danh hiệu Căn hộ hướng biển tốt nhất Việt Nam 2021 với gần 100% căn hộ có view biển. Đơn vị phát triển MBLand còn đầu tư tòa B của dự án để phát triển thành Smart Homes, vốn được dự đoán sẽ là xu hướng thị trường trong nhiều năm tới. Tạp chí The New York Times cũng nhận định, Nhà thông minh là một trong 3 xu hướng công nghệ điểm sáng của năm 2022. Tại Việt Nam, dự báo tiềm năng thị trường nhà thông minh sẽ tăng lên thành 250 triệu USD trong 5 năm tới. [q1]

Song hành cùng giá trị bên trong căn hộ, The Ruby Hạ Long được trang bị hệ thống tiện ích mang cảm hứng resort theo xu hướng tối ưu tiện nghi và ưu tiên cho chăm sóc sức khỏe. Với quy mô hơn 1000 căn hộ, The Ruby Hạ Long sở hữu 45 tiện ích hiện đại. Khách hàng được trải nghiệm bể bơi vô cực view biển, hệ thống vườn cảnh quan được đầu tư công phu, hệ thống phòng tập Gym, Yoga, Spa hiện đại. Cộng hưởng với không gian trong lành, thoáng đãng, tầm view rộng mở, những căn hộ có mức giá tầm 2 tỷ mang đến cho chủ sở hữu một không gian sống không thể đáng hài lòng hơn.

Với hành lang pháp lý vững vàng cho mảnh đất đắc địa gần vịnh biển, ngay tại trung tâm đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh, dự án là tài sản vừa thích hợp để an cư, nghỉ dưỡng, đầu tư cho thuê, đồng thời giữ giá trị trong dài hạn. Chưa kể, The Ruby Hạ Long kế cận đường bao biển 6 làn xe hiện đại, giá trị bất động sản chỉ tăng, khó giảm. Thị trường căn hộ cao cấp tại Hạ Long cũng vẫn đang trong thời kỳ phát triển, nguồn cung các căn hộ cao cấp, ven biển tại khu vực trung tâm và lân cận lại không còn quá nhiều cũng là một điểm cộng cho việc sở hữu The Ruby Hạ Long.

Có thể nói, rộng hơn một sản phẩm bất động sản, dự án mang đến một phong cách sống “bán hiện đại + bán thiên nhiên”, phù hợp với nhu cầu sống cân bằng, vừa theo đuổi sự tiện nghi, vừa trân trọng giá trị của không gian sống của phần đông nhiều nhóm khách hàng hiện nay, đặc biệt là các gia đình trẻ hoặc các gia đình đa thế hệ. Hiện dự án đang áp dụng chính sách hỗ trợ vay vốn lên đến 70% GTCH, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa đến 30/06/2023 đối với tòa A và 30/10/2023 đối với tòa B, miễn phí trả nợ trước hạn, tặng gói quản lý dịch vụ 1 năm (kể từ ngày bàn giao nhà). Khách mua căn hộ The Ruby Hạ Long thời điểm này còn có cơ hội nhận ưu đãi trị giá 3% GTCH (chưa VAT và KPBT, tương đương khoảng 60 triệu) được chiết khấu trực tiếp vào giá bán căn hộ (chưa VAT và KPBT) khi trở thành một trong 50 khách hàng ký TTĐC đầu tiên kể từ ngày chính sách có hiệu lực (áp dụng cho căn hộ 2PN, 2PN+1 và 3PN+1).

Ngoài ra, tất cả khách mua căn hộ The Ruby Hạ Long được tặng 01 phiếu bốc thăm với cơ hội nhận các giải thưởng giá trị: 01 Giải Nhất – Ô tô Kia K3-2022 trị giá 559 triệu đồng; 01 Giải Nhì, - Xe máy SH 150i trị giá 115 triệu đồng; 02 Giải ba, mỗi giải 01 iPhone 13 Pro 256GB; 10 Giải Khuyến khích, mỗi giải 01 chỉ vàng SJC 9999 (hoặc vàng tương đương).

