Căn hộ mẫu Heritage West Lake – Điểm chạm cảm xúc chân thực nhất

TPO - ‘Cò' lẳng lặng biến mất sau khi thổi giá, tạo 'sốt đất' vùng quê; Công an vào cuộc vụ dựng trò 'sốt đất', phân lô bán nền như đi hội; Hà Nội cưỡng chế biệt thự phá vỡ quy hoạch, xử lý trách nhiệm cán bộ; Bình Thuận hủy bỏ quyết định đầu tư 2 dự án đang bị Bộ Công an điều tra... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Gặp không ít khó khăn do gián đoạn thi công vì dịch bệnh Covid-19, tổ hợp hạng A The Matrix One do MIKGroup phát triển đang đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện các hạng mục cuối cùng về cơ sở hạ tầng, hệ thống cảnh quan và tiện ích… để đón những cư dân đầu tiên trong thời gian tới.