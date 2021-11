Căn hộ “biến hình” Dual Key The Matrix One hút khách mua nhà cuối năm

Những căn hộ Dua l Key The Matrix One phiên bản giới hạn, nội thất hạng sang, tầm nhìn view panorama “ triệu đô ” đang là tâm điểm của thị trường bất động sản Tây Hà Nội những tháng cuối năm.

“Làn sóng” Dual Key

Rất được ưa chuộng tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Á như: Seoul, Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh… nhưng 3-4 năm trở lại đây, căn hộ “1 cửa 2 chìa khóa” mới xuất hiện tại Việt Nam. Mô hình căn hộ này chỉ có ở các dự án thuộc phân khúc cao cấp, hạng A để đón đầu xu hướng sống “một không gian, đa thế hệ” của người giàu, đồng thời đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa cho thuê của các nhà đầu tư sành sỏi.

Với tiêu chuẩn khắt khe và số lượng giới hạn, căn hộ Dual Key được coi là sản phẩm dạng limited. Nguồn cung căn hộ dạng này ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hiện khá hiếm trong khi nhu cầu của người mua lớn hơn nhiều lần, đặc biệt khi mong muốn có không gian sống riêng tư ngày càng cao nhất là với giới nhà giàu.

Dù nhìn thấy tiềm năng và cầu của căn hộ này nhưng không phải dự án nào cũng khả thi để phát triển căn hộ Dual Key. Bởi, giá bán mô hình căn hộ đặc biệt này thường cao hơn căn hộ bình thường khác, theo đó cũng “kén” khách hơn. Người mua thường thuộc tầng lớp giàu có hoặc các nhà đầu tư sành sỏi nên yêu cầu cũng khắt khe hơn. Điều kiện để người mua xuống tiền ở các căn hộ Dual Key là dự án phải nằm ở vị trí đắc địa, gần kề các khu vực có đông người nước ngoài sinh sống, đạt mức độ nhất định về tích tụ thương mại cũng như đẳng cấp không gian sống. Nói cách khác, các căn hộ Dual Key chỉ có giá khi nằm trong một dự án cao cấp, đạt chuẩn hạng A và có sẵn hạ tầng khớp nối cùng cộng đồng dân cư đẳng cấp quốc tế.

Mua 1 sở hữu 2

Với lợi thế “sát nách” trụ sở mới của Bộ Ngoại giao, cận kề cộng đồng người nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc…, các kiến trúc sư của The Matrix One đã khéo léo kết hợp 1 số căn “căn hộ biến hình” nhằm tối đa công năng, tối ưu diện tích và tiện ích sử dụng.

Bên cạnh mô hình đặc biệt 1 cửa 2 chìa khóa, căn hộ Dual Key còn gây sốt trên thị trường bởi người mua chỉ phải trả tiền 1 căn nhưng được sở hữu 2 căn hộ riêng biệt gồm đầy đủ công năng của một căn hộ độc lập.

Hơn thế, tại The Matrix One, ngay thời điểm này, chủ đầu tư còn tung ra chương trình “Mua nhà Matrix - Nhận quà siêu thích” vô cùng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng đặt mua thành công căn hộ Dual Key số 08, 09 tại Dự án sẽ được chiết khấu lên tới 11,5%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 30 tháng, nhận ngay quà tặng trị giá 50 triệu đồng.

Với chính sách ưu việt đó, ở thời điểm cuối năm này, người mua tận dụng chính sách đòn bẩy tài chính của chủ đầu tư sẽ được hưởng lợi kép: mua nhà với giá hợp lý, có vốn để đầu tư sinh lời. Qúy 1/2022 khi được nhận nhà, gia chủ có thể ở ngay hoặc cho thuê thì dòng tiền cũng sinh sôi ngay chứ không “nằm chết” như mua nhà còn “nằm trên giấy”.

Căn hộ Dual Key The Matrix One được thiết kế theo trường phái không gian mở - Open Space, triệt tiêu góc chết. Tất cả các phòng trong 2 căn hộ riêng biệt đều sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn công viên 14ha xanh mướt qua lớp kính Low-E trong suốt trải dài từ sàn đến sát trần.

Ngoài ra, cả 2 căn hộ trong 1 căn Dual Key đều sở hữu nội thất bàn giao cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế như: bếp, hút mùi mang thương hiệu Bosch; chậu, vòi rửa Malloca; thiết bị vệ sinh sử dụng phần sứ Duravit, sen vòi Grohe, ván sàn Hansol (Hàn Quốc), thang máy Thyssen Krupp (Đức) với tốc độ 3,5 m/s, cửa nhôm kính Xingfa nhập khẩu và kính Low-e chạm sàn.

Đặc biệt, chủ nhân các căn hộ Dual Key còn được tận hưởng cuộc sống sang trọng, riêng tư, đẳng cấp tại The Matrix One với hệ tiện ích đa tầng dành riêng cho giới thượng lưu ngay tại tầng 4, 23 và 43 của Dự án như: phòng Business Lounge, thư viện, khu vui chơi trẻ em, Gym, spa, vườn Nhật, hệ thống trường mầm non quốc tế…

“Chuẩn mực sống siêu sang gần như không bị gián đoạn bởi giãn cách xã hội. Vì ở đó, cư dân đã có thể trải nghiệm những dịch vụ, tiện ích tiêu chuẩn cao nhất ngay trong khu căn hộ của mình”, TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ quốc gia khẳng định. Cũng theo ông Nghĩa, trong 20 năm trở lại đây, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh; đồng thời nhóm người giàu và người cực giàu cũng tăng tương ứng do đó, những căn hộ hạng sang như Dual Key sẽ ngày càng được người mua săn lùng để đáp ứng nhu cầu 2 in 1.

