Căn hộ 2PN The Queen: Tổ ấm đầu đời cho gia đình trẻ nội đô

Trong bối cảnh nguồn cung chung cư mới tại quận Thanh Xuân cũ khan hiếm suốt gần một thập kỷ, căn hộ 2PN The Queen nổi lên như lựa chọn “vừa tầm” cho gia đình trẻ nhờ diện tích hợp lý, thiết kế 2 logia hiếm trên thị trường và chính sách tài chính linh hoạt, giúp vừa an cư nội đô vừa tích lũy tài sản dài hạn.

Diện tích vừa đủ, không gian tối ưu

Các căn 2PN The Queen có phổ diện tích khoảng 72,9-76 m2, 82,6 m2 và gần 90 m2, bám sát ngưỡng 70-90m2 vốn được xem là “điểm ngọt” của căn hộ 2 phòng ngủ. Với cách tổ chức không gian theo xu hướng mở với phòng khách và bếp liên thông, phòng ngủ đặt tách biệt, quỹ diện tích được dùng chủ yếu cho không gian sinh hoạt chung, hạn chế diện tích chết, giúp căn hộ vẫn thoáng và đủ rộng cho gia đình 2-4 người.

Không gian các căn 2PN thoáng đáng, diện tích lý tưởng từ hơn 70m2 tại The Queen

Theo một số chuyên gia tư vấn thị trường nhà ở đô thị, các căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích phổ biến 70-90m2 giúp người trẻ cân đối tốt hơn giữa chi phí sở hữu và nhu cầu sử dụng linh hoạt trong các giai đoạn cuộc sống, từ làm việc tại nhà đến khi con vào tuổi đi học. Thực tế ghi nhận nhiều khách hàng ưu tiên các căn 2PN khoảng 80-90 m2[1] , mức diện tích này cho phép kiểm soát tốt chi phí sở hữu nhưng vẫn có đủ chỗ cho kế hoạch mở rộng gia đình trong 5-10 năm, thay vì phải đổi nhà quá sớm, vốn là rủi ro thường gặp của các căn hộ dưới 60 m2.

Hai (02) logia: "vũ khí" hiếm chỉ có ở The Queen

Điểm khác biệt nổi bật là 100% căn 2PN tiêu chuẩn tại The Queen đều có 2 logia riêng, một cho phòng khách & bếp và một cho khu giặt phơi & kỹ thuật, vốn không phổ biến trong mặt bằng căn hộ 2PN nội đô. Thiết kế này tách bạch rõ không gian sinh hoạt với hành lang phơi phóng, đồng thời gia tăng thông gió tự nhiên, ánh sáng và hạn chế ẩm mốc, đặc biệt phù hợp khí hậu nóng ẩm.

Các nghiên cứu quốc tế về vai trò ban công/logia trong nhà cao tầng cho thấy việc bố trí các không gian bán ngoài trời hợp lý có thể cải thiện tốc độ gió trong nhà và giảm nhu cầu năng lượng làm mát[2] , đặc biệt tại khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Một kiến trúc sư tham gia tư vấn dự án cho biết việc bố trí 2 logia ở các căn 2PN The Queen giúp tỷ lệ phòng có mặt thoáng trực tiếp ra ngoài cao hơn mặt bằng chung, qua đó gia tăng chất lượng không khí, hạn chế ẩm mốc, đồng thời tạo thêm không gian “đệm” để gia chủ trồng cây, nghỉ ngơi hay làm góc chơi cho trẻ nhỏ.

Chính sách "tất tay" cuối cùng cho tổ ấm đầu đời và tài sản tích lũy

The Queen tọa lạc tại 360 Giải Phóng, trên trục giao thông kết nối trực tiếp Vành đai 2, Trường Chinh, Nguyễn Trãi và tuyến Vành đai 2,5 dự kiến hoàn thiện cuối năm 2025, đồng thời nằm trong quần thể gần 3,7 ha đã hình thành hệ tiện ích như siêu thị, rạp chiếu phim, trường mầm non song ngữ, phòng gym, bể bơi. Vị trí này giúp cư dân trẻ rút ngắn đáng kể quãng đường di chuyển tới khu vực việc làm, y tế, giáo dục, qua đó tiết giảm chi phí đi lại và tối ưu quỹ thời gian hằng ngày, đây là những yếu tố ngày càng được nhóm khách dưới 35 tuổi coi trọng trong quyết định chọn nơi ở.

Về mặt tài chính, mức giá trung bình khoảng 110 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT) của The Queen hiện nằm trong vùng giá của nhóm dự án trung và cao cấp khu vực trung tâm, song vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều dự án mới tại các khu vực nóng như Cầu Giấy hay Tây Hồ, nơi giá sơ cấp đã phổ biến hơn ngưỡng 150-200 triệu đồng/m2. Đi cùng là gói chiết khấu tới khoảng 6,5% cho khách thanh toán chuẩn và chương trình hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng cho khoảng 70% giá trị căn hộ, giúp giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu cho người mua nhà lần đầu.

Dự kiến chính thức khớp cọc lần 2 ngày 14/12 tới đây, các căn 2 phòng ngủ tại The Queen hứa hẹn tiếp tục gây sốt thị trường với lượng đặt chỗ thiện chí đáng kỳ vọng

Các báo cáo về khả năng tiếp cận nhà ở tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho thấy sản phẩm căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích vừa phải với tổng giá trị chưa vượt quá “ngưỡng chịu đựng tài chính” của hộ gia đình trẻ, kết hợp chính sách tài chính linh hoạt, đang là lựa chọn ưu tiên của nhóm người mua ở thật. Diễn biến thị trường tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Singapore hay Bangkok cũng ghi nhận xu hướng các cặp vợ chồng trẻ tìm kiếm căn hộ 2PN có kết nối hạ tầng tốt, tiện ích đủ dùng, diện tích khoảng 70-85 m2 để cân bằng giữa nhu cầu sinh hoạt, làm việc tại nhà và khả năng tích lũy tài sản.

Trong bối cảnh đó, các căn 2PN The Queen với diện tích vừa đủ, 2 logia, mức giá và chính sách thanh toán nằm trong vùng “chấp nhận được” cho nhóm thu nhập trung và khá, nhắm tới nhóm khách đặt ưu tiên vào trải nghiệm sống thực tế: tối ưu công năng sử dụng, rút ngắn thời gian di chuyển, khai thác triệt để hệ tiện ích nội và ngoại khu sẵn có, đồng thời duy trì được dư địa tăng giá trị tài sản trong dài hạn.