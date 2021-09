Cận cảnh vệ sĩ hầm hố bảo vệ Ronaldo 24/7 kể từ khi về M.U

Giới truyền thông Anh vừa bắt gặp hình ảnh Ronaldo được các vệ sĩ hộ tống đến sân tập Carrington. Siêu sao 36 tuổi lái chiếc Bentley trị giá gần 10 tỷ đồng đi trước, theo sau anh là hai vệ sĩ hầm hố chạy chiếc xe Range Rover sang trọng. Chiếc Bentley Flying Spur là một trong những siêu xe mà Ronaldo yêu thích nhất, bên cạnh chiếc Lamborghini anh cầm lái khi lần đầu tiên trở lại Manchester.

Đây không phải là lần đầu tiên Ronaldo xuất hiện với các vệ sĩ của mình. Hai vệ sĩ từng hộ tống Ronaldo đến sân bay đến Thụy Sĩ để đối đầu với Young Boys ở Champions League - trận đấu mà Ronaldo đã ghi bàn nhưng M.U để thua vào phút cuối.

Hai vệ sĩ này có nhiệm vụ theo sát Ronaldo để giữ an toàn và tránh rắc rối từ các cổ động viên. Họ đều là các cựu binh sĩ, cảnh sát và đặc vụ bảo vệ được đào tạo võ thuật bài bản, có thể sử dụng thuần thục các loại vũ khí. Các nhân viên an ninh của Ronaldo sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho toàn bộ thành viên gia đình cũng như dinh thự của cầu thủ này.

Ngay khi chuyển đến Anh thi đấu cho M.U, Ronaldo đã tậu một căn biệt thự trị giá 6 triệu bảng trên mảnh đất rộng đến gần 10.000 mét vuông. Tuy nhiên, gia đình 6 người của tiền đạo 36 tuổi này phải chuyển đi nơi khác sau chưa đầy một tuần. Lý do được cho là bởi đàn cừu ở đó liên tục phá giấc ngủ của họ. Thêm vào đó, an ninh ở đây cũng không đảm bảo. Có thể thấy, Ronaldo rất quan tâm đến an nguy của gia đình mình và sẵn sàng chi số tiền rất lớn cho công tác an ninh.