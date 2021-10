Cận cảnh những mũi tiêm vắc xin COVID-19 đầu tiên cho trẻ em tại Việt Nam

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM đã đến động viên tinh thần trẻ tham gia tiêm chủng

Đúng kế hoạch đã dự kiến, sáng 27/10, huyện Củ Chi đã tổ chức điểm tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên cho trẻ em. Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM đã đến tham dự và thăm hỏi, động viên các em học sinh tham gia công tác tiêm chủng.

Sau khi khám sàng lọc, tư vấn các nội dung đảm bảo an toàn tiêm chủng, khoảng 7 giờ 30 những mũi tiêm đầu tiên cho trẻ đã được thực hiện. Công tác tổ chức được chuẩn bị chặt chẽ nên tất cả các tiêu chí an toàn đều đáp ứng tốt, trẻ đến tiêm xếp hàng trật tự, giữ đúng khoảng cách để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo an toàn dịch.

Điểm tiêm đầu tiên được tổ chức tại trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi

Tất cả học sinh tham gia tiêm chủng đều được khám sàng lọc, tư vấn kỹ lưỡng

Một trong những học sinh được tiêm đầu tiên là em Khánh Linh, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Củ Chi chia sẻ: “Trước khi đi tiêm em đã được tư vấn kỹ về các nội dung đảm bảo an toàn tiêm chủng, các rủi ro, tính hiệu quả bảo vệ cơ thể của vắc xin sau tiêm. Em cũng đã đọc thêm những thông tin về tiêm chủng nên cảm thấy rất an tâm, không lo lắng gì cả. Vị trí tiêm chỉ hơi nhói như kiến đốt… Em hy vọng sau khi tiêm chủng, chúng em sẽ sớm được trở lại trường học”.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết dự kiến ban đầu của địa phương là sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 11.000 trẻ từ 16 đến 17 tuổi tại 6 điểm tiêm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra rà soát các cơ quan quản lý thống nhất tạm thời thí điểm tiêm tại một điểm cho 1.500 trẻ với 10 bàn tiêm ở trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi.

Học sinh khối 12 và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của huyện đến tiêm chủng

Lúc 7 giờ 30 phút những mũi tiêm đầu tiên đã được thực hiện cho trẻ em tại TPHCM

"Từ nhiều ngày trước địa phương đã chủ động chuẩn bị rất kỹ từ việc lập danh sách đăng ký, lấy ý kiến của phụ huynh và bố trí các điểm tiêm an toàn. Hôm nay như một ngày hội bởi việc được tiêm vắc xin chính là mong muốn không chỉ của các em học sinh cùng phụ huynh mà cả người dân huyện Củ Chi. Tiêm chủng vắc xin sẽ là điều kiện để các em được sớm trở lại trường học" - bà Hiền nói.

Để đảm bảo an toàn cho công tác tiêm chủng, ngoài tập huấn chuyên môn kỹ lưỡng, Trung tâm Y tế huyện Củ Chi đã huy động phương tiện xe cứu thương sẵn sàng trực chiến gần điểm tiêm, lập tức xử lý nếu có trường hợp phản ứng không mong muốn xảy ra.

Những học sinh tại huyện Củ Chi, TPHCM đã trở thành nhóm trẻ em đầu tiên trên cả nước được chích vắc xin ngừa COVID-19

Sau khi chích ngừa, tất cả trẻ đều được theo dõi sau tiêm trong thời gian 30 phút

Dự kiến toàn bộ 1.500 học sinh sẽ được hoàn tất công tác tiêm chủng trong ngày 27/10. Sau khi tiêm chủng, ngành y tế sẽ tổng hợp, đánh giá các vấn đề liên quan. Từ ngày mai, huyện Củ Chi sẽ mở rộng các điểm tiêm chủng để bao phủ vắc xin cho khoảng 58.000 trẻ trên toàn địa bàn huyện.

Vắc xin COVID-19 sẽ là tiền đề quan trọng để giúp học sinh sớm được trở lại trường học

Huyện Củ Chi và Quận 7 là 2 địa phương đầu tiên tại TPHCM đạt tiêu chí vùng xanh trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua. Đến nay, địa phương đang kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm, toàn bộ người dân ở tuổi trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) đã tiêm đủ cả 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19.