Cận cảnh hầm ngầm chống ngập đầu tiên của Hà Nội

TPO - Các nhà khoa học vừa phát hiện một hành tinh đặc biệt được gọi là "bản sao phóng to của Trái đất" ở khá gần chúng ta và được kỳ vọng có thể nuôi dưỡng sự sống.

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo từ nay đến 8/6, vùng núi và Trung du Bắc bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to.