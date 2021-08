Cận cảnh hầm chui Kim Liên trước giờ cấm xe 30 ngày để sửa chữa

Lý do hầm Kim Liên khai thác từ năm 2009, đến nay tình trạng nước mặt thẩm thấu qua các khe co giãn và vết nứt thành đáy hầm bê tông cốt thép gia tăng theo thời gian làm hỏng kết cấu mặt đường bê tông nhựa, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho xe qua hầm.