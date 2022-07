Cận cảnh cao tốc dài nhất cả nước vẫn 'trắng' làn thu phí không dừng

Lý giải về việc chưa triển khai thu phí ETC thời gian qua, đại diện VEC cho biết, do chưa có nguồn vốn, cùng với đó thời gian qua đơn vị phải tái cơ cấu lại mô hình hoạt động.

Về phương án thời gian tới, VEC cho biết đã tìm được nguồn vốn đầu tư ETC cho tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai nói riêng và các tuyến cao tốc do VEC quản lý nói chung. Với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, VEC đang phấn đấu triển khai thu phí ETC từ 1/8/2022.