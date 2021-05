Cận cảnh 12 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ TPHCM ngày đầu hoạt động

Tại Quốc lộ 22, đoạn giáp ranh tỉnh Tây Ninh, đúng 0h ngày 15/5 lực lượng chức năng đã tiến hành nhiệm vụ.

Theo quan sát của phóng viên, tại chốt này có các lực lượng: CSGT, Kiểm soát Quân sự; Công an xã; Quản lý thị trường và các nhân viên y tế.

Đo thân nhiệt lái xe lúc hơn 0h ngày 15/5. Ảnh: Tân Châu

Sau 0h ngày 15/5, CSGT bắt đầu tiến hành chặn phương tiện giao thông. Khi lái xe đưa xe vào vị trí sát lề đường an toàn, CSGT hướng dẫn lái xe đến đo thân nhiệt. Sau đó đến bàn khai báo y tế.

Lái xe khai báo tại chốt kiểm tra. Ảnh: Tân Châu

Anh Nguyễn Văn Tuấn (lái xe) cho biết, không bất ngờ khi CSGT yêu cầu dừng xe và làm các thủ tục liên quan y tế. Anh Tuấn nói rằng anh đã biết trước nội dung này từ mấy ngày qua thông qua các phương tiện báo chí, mạng xã hội.

Hơn 50 lượt lái xe đầu tiên làm thủ tục kiểm tra y tế tại chốt quốc lộ 22 tỏ ra ‘bình thản’, có lái xe cười vui với lực lượng chức năng và chào... tạm biệt rồi lên xe đi tiếp.

Các lực lượng chức năng tại 1 chốt kiểm tra. Ảnh: Tân Châu

Ông Huỳnh Văn Hiếu (Đội phó Đội CSGT Tây Bắc) cho biết, tại chốt quốc lộ 22 hiện duy trì tất cả 17 người bao gốm các lực lượng liên quan. “Chúng tôi chia ra thành 2 ca trực, đảm bảo duy trì quân số có mặt tại chốt cho đến khi nhận chỉ đạo mới”.

Ông Hiếu cũng cho rằng, do chốt chủ yếu kiểm tra y tế nên CSGT sẽ không đề cập nhiều đến các loại giấy tờ về phương tiện. Chốt sẽ kiểm tra tất cả các phương tiện, luôn cả xe gắn máy. “QL22 có mật độ xe lưu thông cao, cùng thời điểm CSGT không thể thổi hết các phương tiện, mong cánh tài xế thông cảm không ‘phân bì’ sao xe này thổi mà xe kia lại không” – Ông Hiếu nhờ Tiền Phong ‘nói hộ’ với người điều khiển giao thông.

Cùng thời điểm 0h ngày 15/5, 11 chốt còn lại trên các cửa ngõ vào thành phố cũng có hoạt động tương tự. Đó là các chốt ở Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (trạm thu phí Long Phước); Đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương (trạm thu phí đường dẫn cao tốc Tân Tạo - Chợ Đệm); Đường Trần Văn Giàu (chân cầu Đôi, giáp tỉnh Long An); Quốc lộ 1A (ngã tư Ba Làng, giáp tỉnh Long An); Tỉnh lộ 8 (chân cầu Phú Cường, giáp tỉnh Tây Ninh); Quốc lộ 13 (chân cầu Vĩnh Bình, giáp tỉnh Bình Dương); Quốc lộ 1A (chân cầu vượt Sóng Thần, giáp tỉnh Bình Dương); Quốc lộ 1K (quốc lộ 1K, giáp tỉnh Bình Dương); Quốc lộ 50 (trên quốc lộ 50, giáp tỉnh Long An); Quốc lộ 1A (trước cổng Đại học An ninh, kiểm tra hướng từ Đại học An ninh ra quốc lộ 1A) và chốt ở Chân cầu Đồng Nai.

Đội phó Đội CSGT Tây Bắc, ông Huỳnh Văn Hiếu nói về hoạt động của chốt kiểm tra. Clip: Tân Châu