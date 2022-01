Cận cảnh 11 dự án đắc địa của Tân Hoàng Minh đang được Bộ Công an xác minh

TPO - Hầu hết các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở Hà Nội đang được Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) vào cuộc xác minh đều là những dự án nằm ở vị trí đắc địa, là những dự án nhà ở hạng sang.

Như Tiền Phong thông tin, cơ quan CSĐT – Bộ Công an mới đây đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các sở ngành trực thuộc, đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến loạt dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện tại địa phương này.

Theo đó, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội.

11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư nằm trong diện xác minh của cơ quan công an bao gồm: D’.Le Pont D’or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D’ San Raffles Hàng Bài; D'. Le Roi Soleil Quảng An; D’.El Dorado Phú Thượng; D’.Dorado Phú Thanh; D’Capitale Trần Duy Hưng; Summit Building Trần Duy Hưng; D’. Jardin Royal-Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt; Tân Hoàng Minh Lò Đúc; Tân Hoàng Minh Hoàng Mai...

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở Hà Nội bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc xác minh đều là những dự án nằm ở vị trí đắc địa, là những dự án BĐS hạng sang. Bên cạnh đó cũng có dự án đang dang dở, quây tôn…