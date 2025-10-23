Cấm xe qua điểm ngập sâu, dừng tàu đường sắt miền Trung ứng phó lũ, sạt lở đất

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 (bão Fengshen) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới song khu vực Trung Bộ vẫn được cảnh báo mưa lớn diện rộng, có nơi trên 700mm. Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị cắm biển cảnh báo, cấm người và xe qua khu vực ngập sâu, sạt lở, đồng thời ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu “Kết nối di sản” trong hai ngày 23 và 24/10 để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 23/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Fengshen cách Đà Nẵng khoảng 80 km về phía Đông Đông Bắc. Hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió đông khiến khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to, riêng từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa rất to, phổ biến 200–400 mm, có nơi trên 700 mm. Mưa lớn dự kiến kéo dài đến hết tháng 10, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở nhiều khu vực.

Sáng sớm 23/10, Đà Nẵng có mưa nhỏ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 12, mấy ngày qua nhiều nơi trên địa bàn thành phố có mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đặc biệt ở các xã phía Tây thành phố (tỉnh Quảng Nam cũ).

Do ảnh hưởng của nước biển dâng, sóng lớn do ảnh hưởng của mưa bão, tuyến đường ven sông Hàn ở TP Đà Nẵng tiếp tục bị sóng biển đánh gây hư hỏng nặng, cả tuyến đường này tiếp tục bị phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân.

Thành phố Đà Nẵng đã quyết liệt chỉ đạo công tác ứng phó bão 12 và mưa lớn; thành lập 3 Ban Chỉ huy tiền phương để trực tiếp chỉ đạo; các lực lượng đóng trên địa bàn và hệ thống chính trị địa phương tích cực tuyên truyền vận động, kêu gọi, hỗ trợ nhân dân đưa tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, di chuyển đồ đạc lên cao, chuẩn bị cơ sở vật để bà con tránh trú, sinh hoạt trong trường hợp nước dâng cao; túc trực tại những nơi xung yếu để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống bất ngờ.

Hồ đập/thủy điện được vận hành đúng quy trình, an toàn. Thực phẩm thiết yếu được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cung ứng đảm bảo cho nhân dân, khuyến cáo người dân chủ động dự trữ lương thực đủ ăn trong 3 ngày… Để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn kéo dài, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các chủ phương tiện hạn chế lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14D.

Tại Huế, bão 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, do đó trên đất liền không bị ảnh hưởng gió bão; cường độ mưa đã giảm. Cơ quan chức năng đã giảm cảnh báo lũ trên các sông từ trên báo động 3, xuống còn trên báo động 2. Từ tối 22 đến sáng 23/10, mưa giảm, chỉ mưa vừa ngắt quãng.

Với việc mưa giảm, cảnh báo lũ trên các sông giảm nên nguy cơ ngập lụt diện rộng ít có khả năng xảy ra. Hiện một số tuyến đường, khu dân cư vùng thấp trũng ven biển, phá Tam Giang-Cầu Hai bị ngập do triều cường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại Quảng Trị, đêm qua và sáng nay mưa nhẹ. Thiệt hại do bão số 12 gây ra không lớn.

Đến 6h sáng nay, Quảng Ngãi không mưa, trời tạnh ráo, một số nơi đã có nắng. Tình hình mưa lớn trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 12 không gây ảnh hưởng nhiều tại tỉnh. Vùng biển Quảng Ngãi còn nhiều vị trí sạt lở từ các năm trước chưa được khắc phục, sau bão nguy cơ triều cường cao tiếp tục gây sạt lở bờ biển, ảnh hưởng đến hạ tầng và cuộc sống của nhân dân...

Đảm bảo an toàn vận tải

Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp BOT và Sở Xây dựng khu vực miền Trung -Tây Nguyên kích hoạt phương án ứng phó, bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt trong mọi tình huống.

Các khu quản lý đường bộ, ban quản lý dự án, doanh nghiệp BOT và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được chỉ đạo rà soát, cắm biển cảnh báo và cấm tạm thời tại các điểm ngập, sạt lở, nghiêm cấm phương tiện qua lại khu vực mất an toàn. Đồng thời, kiểm tra toàn bộ bến phà, cầu phao, cầu yếu, cầu dây văng; tạm dừng hoạt động khi bão đổ bộ hoặc thời tiết xấu.

Đối với các tuyến cao tốc và trạm thu phí, Cục ĐBVN yêu cầu VEC, doanh nghiệp BOT đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin và thu phí, duy trì hoạt động ổn định, tránh ùn tắc giao thông trong điều kiện mưa bão.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu cắm biển cảnh báo và nghiêm cấm phương tiện qua lại khu vực mất an toàn. Ảnh minh họa: Cục ĐBVN.

Cục ĐBVN cũng yêu cầu các đơn vị ứng trực 24/24, huy động nhân lực và phương tiện xử lý kịp thời sạt lở, tắc đường, ngập lụt; bảo đảm an toàn hệ thống điện, thông tin và thu phí trên các tuyến cao tốc, tránh ùn tắc trong mưa bão. Với các dự án đang thi công, chủ đầu tư phải gia cố, cảnh báo nguy hiểm tại công trường để phòng ngừa tai nạn lao động và giao thông.

Không chỉ đường bộ, ngành đường sắt cũng tạm dừng chạy tàu du lịch “Kết nối di sản” HĐ 1/2/3/4 trong hai ngày 23 và 24/10 do ảnh hưởng của bão Fengshen. Hành khách được trả vé tại các ga trong vòng 30 ngày.

Tiếp tục cập nhật...