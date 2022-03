Cam Ranh Bay Hotel& Resort: Khẳng định vị thế và tiềm năng với hai đơn vị quốc tế vận hành

Không chỉ giúp nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng, sự tham gia của đơn vị vận hành quốc tế trong các dự án bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng còn giúp nhà đầu tư an tâm về khả năng cho thuê và tiềm năng đầu tư dài hạn. Cam Ranh Bay Hotels & Resorts là một ví dụ điển hình về bài toán đầu tư được bảo chứng bởi đơn vị quốc tế.

BĐS hàng hiệu đi cùng đơn vị vận hành quốc tế

Theo Savill Việt Nam, các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng được quản lý vận hành bởi các thương hiệu danh tiếng luôn có giá bán bình quân cao hơn 31%, giá chào thuê phòng cũng cao hơn từ 30-50% so với dự án khác. Đơn cử như dự án Six Senses Ninh Vân Bay, giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất vào năm 2021, khu nghỉ dưỡng này vẫn đạt tỉ lệ lấp đầy phòng lên tới 58% và thời điểm cao nhất lên tới 92,04%.

Cũng được vận hành bởi đơn vị quốc tế là Accor - một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, khu nghỉ dưỡng Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc tại đảo ngọc thậm chí còn kín phòng từ dịp Tết Dương lịch 2021 đến kỳ nghỉ 30/4 tới đây.

Không chỉ dừng lại ở việc nâng tỷ lệ khai thác cho thuê, sự xuất hiện của thương hiệu vận hành quản lý chuyên nghiệp còn tác động đa chiều, bảo toàn giá trị tài sản, giảm hao mòn.Từ đó, đảm bảogiá trị BĐS luôn tăng theo thời gian, tối ưu hóa lợi nhuận và kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng trở nên hoàn mỹ.

Đó cũng là lý do nhà đầu tư dự án Cam Ranh Bay Hotels & Resorts quyết định hợp tác với 2 đơn vị quản lý vận hành quốc tế là The Ascott Limited và Sailing Club Leisure Group. Được biết,The Ascott Limited là đơn vị quản lý vận hành hàng đầu thế giới với 15 thương hiệu, quản lý 116.000 căn hộ dịch vụ, khách sạn ở 185 thành phố tại 35 quốc gia. Tham gia tại Cam Ranh Bay Hotels & Resorts, The Ascott Limited sẽ vận hành phân khu căn hộ du lịch, khách sạn thông qua 2 thương hiệu là Tauzia Hotels và Somerset Serviced Residence.

Somerset Serviced Residence đã có mặt tại 33 quốc gia với 173 thành phố trên thế giới. Dưới sự quản lý của Somerset, tỷ lệ lấp đầy tại các khu căn hộ dịch vụ luôn chiếm trên 80%. Trong khi đó, Tauzia Hotels đang tiếp quản khoảng 300 dự án ở 20 quốc gia.

Còn Sailing Club Leisure Group - nhà quản lý BĐS giải trí nghỉ dưỡng số 1 Đông Nam Á, tạo được niềm tin và sự kỳ vọng cho chủ đầu tư với tỷ lệ lấp đầy luôn ở mức trên 72%; hiện đang quản lý khoảng 15 dự án tại 6 thành phố lớn ở Việt Nam. Chịu trách nhiệm vận hành khối biệt thự tại Cam Ranh Bay Hotels & Resorts, Sailing Club Leisure Group đã thành lập thương hiệu dành riêng cho dự án với tên gọi Aurai Resort Cam Ranh.

Cụ thể, Aurai Resort Cam Ranh sẽ thiết lập những trải nghiệm riêng biệt cho du khách dựa trên quy chuẩn vận hành 5 sao đẳng cấp nhấttại Cam Ranh Bay Hotels & Resorts. Thượng khách của 175 biệt thự và siêu biệt thự biển sẽ được trải nghiệm đặc quyền dịch vụ phong cách Hy Lạp – tinh thần sống đề cao niềm hạnh phúc trong mọi khoảnh khắc. Aurai Resort Cam Ranh phục vụ bữa ăn phong cách Địa Trung Hải theo mô hình ẩm thực Mazi với thực phong phú; Tổ chức chuỗi hoạt động đặc trưng của tinh thần tận hượng cuộc sống của con người Hy Lạp như: Yoga, đi xe đạp, các môn thể thao dưới nước; Những hoạt động giải trí như biểu diễn acoustic, lễ hội âm nhạc, trình diễn ánh sáng hay vận hành chuỗi spa phong cách Hy Lạp chăm sóc và trị liệu đặc trưng.

Cơ hội cho các nhà đầu tư nhạy bén

Với sự xuất hiện của 2 đơn vị danh tiếng thế giới cùng 3 thương hiệu vận hành, Cam Ranh Bay Hotels & Resorts hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành cơ hội sở hữu – đầu tư “hàng hiếm” trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng. Dự án đã được xây dựng hoàn thiện lến đến 80%, biệt thự đã hoàn công sẵn sàng đi vào vận hành, sổ hồng sở hữu vĩnh viễn, Cam Ranh Bay Hotels & Resorts còn được tạo đà tăng trưởng với chính sách hỗ trợ tài chính và cam kết cho thuê đảm bảo tối đa quyền lợi cho nhà đầu tư.

Sẽ không dễ có sản phẩm thứ 2 trên thị trường mà khách hàng chỉ cần thanh toán 15%, tương đương 4 tỷ đồng để sở hữu biệt thự mặt tiền có sổ đỏ lâu dài giá trị. 85% còn lại ngân hàng hỗ trợ với lãi suất 0% trong 24 tháng đầu, ân hạn nợ gốc đến 36 tháng.

Sau khi nhận bàn giao, chủ sở hữu biệt thự có thể an tâm với tài sản giá trị luôn được chăm sóc, bảo trì để chống hao mòn, gia tăng giá trị theo thời gian. Đồng thời, khách hàng có thể cho thuê lại để nhận về mức lợi nhuận vận hành hấp dẫn 90/10, tối thiểu 5% giá trị biệt thự cho 5 năm đầu và 6% cho các năm sau từ nhà đầu tư Central Capital.

Sự xuất hiện của đơn vị vận hành danh tiếng, chính sách bán hàng hấp dẫn cùng pháp lý hoàn thiện ­­­­được xem là đòn bẩy giúp tối đa hóa lợi ích cho nhà đầu tư, đưa Cam Ranh Bay Hotels & Resorts trở thành kênh trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư thời điểm lạm phát đang có xu hướng tăng phi mã.

Thêm vào đó, Aurai Resort dự kiến vận hành khối biệt thự từ tháng 4/2022 nhằm đón đầu làn sóng mở cửa du lịch quốc tế đến Việt Nam sau 2 năm đại dịch. Khách hàng đầu tư vào thời điểm này sẽ được hưởng lợi từ chính sách chia sẻ lợi nhuận từ chương trình cho thuê biệt thự, khác hẳn so với các dự án đang trong quá trình hoàn thiện và xây dựng, vì vậy dòng tiền đầu tư cũng sẽ tối ưu nhất.

