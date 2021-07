Cảm động hình ảnh nữ kỹ thuật viên chịu tang mẹ chồng trong bệnh viện dã chiến

TPO - Đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An thì nghe tin mẹ chồng đột ngột qua đời, nữ kỹ thuật viên đành nén đau thương, chịu tang trong bệnh viện.

Chiều tối 4/7, Ban giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 và các cán bộ, nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ viếng vọng mẹ chồng chị Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1989), kỹ thuật viên xét nghiệm tại bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh là kỹ thuật trưởng khoa xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên. Khi Bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Nghệ An được thành lập, chị Linh được điều động tham gia với vai trò kỹ thuật viên xét nghiệm. Hàng ngày, chị cùng các y, bác sỹ tham gia thăm khám, chăm sóc các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 3/7, chị Nguyễn Thị Thùy Linh bàng hoàng khi hay tin mẹ chồng là cụ Nguyễn Thị Xuân (80 tuổi, ở thôn Mỹ Thanh, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên) qua đời. Mặc dù chỉ ở cách khoảng 5km, tuy nhiên do đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 nên chị Linh không thể về chịu tang mẹ chồng.

Nhận được thông tin, lãnh đạo bệnh viện đã tới thắp hương, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với nữ kỹ thuật viên. Bộ phận công đoàn của bệnh viện (bộ phận dự phòng ở ngoài bệnh viện dã chiến) cũng đã tới gia đình thăm hỏi, thắp hương.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An cho biết: “Từ khi thành lập bệnh viên dã chiến đến nay, ngày cũng như đêm, chị Nguyễn Thị Thùy Linh đều tích cực tham gia lấy mẫu, phân tích để có kết quả xét nghiệm kịp thời nhất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19”.

Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Bệnh viện có quy mô 100 đến 130 giường được đặt tại khối 7, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.