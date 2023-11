TPO - Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2014 quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó bổ sung quy định cấm cải tạo xe khách ghế ngồi thành xe giường nằm 2 tầng.

Dự thảo bổ sung trách nhiệm Cục Đăng kiểm Việt Nam về quản lý thông tin cơ sở cải tạo thống nhất trên cả nước; phục vụ việc tra cứu, kiểm tra năng lực các cơ sở cải tạo của các trung tâm đăng kiểm trong quá trình thực hiện nghiệm thu cải tạo.

Dự thảo cũng mở rộng các trường hợp phải thực hiện nghiệm thu 2 lần để đánh giá năng lực thi công cải tạo phương tiện của cơ sở, đánh giá sự phù hợp với nội dung cải tạo trên phương tiện hay không. Nghiệm thu 2 lần, gồm lần 1 là so sánh giữa kết cấu xe đã cải tạo so với thiết kế thực hiện tại cơ sở cải tạo, và đánh giá an toàn kỹ thuật sau cải tạo tại trung tâm đăng kiểm.

Các trường hợp cải tạo xe cơ giới phải thực hiện 2 bước đánh giá kiểm định trên gồm: Cải tạo toàn bộ buồng lái, thân xe, khoang chở khách; cải tạo lắp mới thùng xe xe tải thành thùng kín; cải tạo xe tải bảo ôn, xe tải đông lạnh.

Dự thảo Thông tư sửa đổi cũng bổ sung trường hợp không được cải tạo với xe khách, như: Không cải tạo lắp đặt giường nằm loại 2 tầng lên xe chở người, trừ trường hợp cải tạo xe khách ban đầu là xe giường nằm.

Cùng với đó, dự thảo mới cũng cấm cải tạo xe tải nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp mới, chưa qua sử dụng trong thời gian 6 tháng từ ngày được cấp giấy kiểm định lần đầu (trừ cải tạo thành xe đào tạo lái xe, cải tạo để lắp thêm bạt phủ thùng xe tải); cấm cải tạo làm thay đổi công năng của xe tải đã sản xuất trên 15 năm…

Thời gian qua, nhiều lãnh đạo, cán bộ Cục Đăng kiểm và đăng kiểm viên các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã bị khởi tố, tạm giam. Một trong những vi phạm của những đăng kiểm và trung tâm đăng kiểm là can thiệp, làm sai hồ sơ để hợp thức hoá, cấp chứng nhận kiểm định cho xe hoán cải, cải tạo.