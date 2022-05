Cầm biển tên diễu hành SEA Games 31, diễn viên Hoàng Mai Anh được các VĐV Myanmar cổ vũ nhiệt tình

Góp một phần nhỏ công sức trong lễ khai mạc SEA Games 31 tối 12/5 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội, Việt Nam), nữ diễn viên Những cô gái trong thành phố - Hoàng Mai Anh không giấu nổi niềm tự hào và vinh dự khi trở thành người đại diện cầm biển tên nước Myanmar, tham gia màn diễu hành cùng các vận động viên xuất sắc.

Diễn viên Hoàng Mai Anh

- Bạn có thể chia sẻ cảm xúc khi là một trong 11 người cầm biển tên dẫn đoàn các nước diễu hành SEA Games 31?

Thật sự Hoàng Mai Anh cảm thấy vinh dự và may mắn khi được đại diện cầm biển tên nước Myanmar để thực hiện màn diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games 31. Thời điểm đó, tôi rất hào hứng, đặc biệt là khi ngồi trong phòng chờ cùng các vận động viên Myanmar và 10 nước bạn. Mọi người đều rất thân thiện giao lưu cùng nhau, các bạn ấy còn tấm tắc khen: “Đồ ăn Việt Nam ngon và đất nước bạn đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình”.

Hoàng Mai Anh trong trang phục áo dài đi đầu đoàn, cầm biển tên nước Myanmar thực hiện màn diễu hành cùng các vận động viên. Clip: VTV

- Khoảnh khắc bước ra trước hàng chục nghìn khán giả và hàng triệu người xem qua vô tuyến chắc hẳn mang lại cho bạn những cảm xúc khó tả?

Khi tập thì sai có thể sửa và làm lại nhưng khi diễn thật thì không được phép mắc một lỗi lầm nhỏ nào, đặc biệt là một chương trình truyền hình trực tiếp mang tầm cỡ quốc gia và bạn bè quốc tế xem nữa nên tôi khá áp lực.

Đội ngũ nhân sự đã chuẩn bị và chỉ dẫn rất kỹ lưỡng ở vị trí đi đứng, vậy nên đã khiến tôi tự tin bước lên sân khấu. Thêm đó, các bạn Myanmar rất dễ thương, quay ra cổ vũ “go for it - let’s go ...” (Sẵn sàng, đi thôi). Mọi người hô rất to nên tôi càng thêm động lực để sải bước.

Phía sau tôi là người rước cờ của đoàn Myanmar - vận động viên môn cầu mây Thu Min. Anh ấy rất thân thiện xin chụp ảnh và tôi đã chỉ dẫn anh vài lưu ý trước khi ra sân khấu. Nhìn lại, tôi rất hài lòng với màn diễu hành tối hôm đó.

Nữ diễn viên nhận được sự cổ vũ của các vận động viên Myanmar

- Hoàng Mai Anh đã có được vinh dự này bằng cách nào?

Tôi khá may mắn được ban tổ chức tuyển chọn và mời tham dự. Tiêu chí hình ảnh tốt và là diễn viên chuyên nghiệp nên may mắn tôi được mời tham gia.

- Có điều gì khó khăn với bạn trong suốt quá trình diễn tập?

Tôi có 5 buổi tập và tổng duyệt chương trình. Khó khăn nhất là đi xa nên chân khá đau và mệt. Sân khấu rất lớn nên việc căn sân khấu chính giữa để đi phải tập đi tập lại nhiều cho quen và không bị lệch. Hơn nữa, biển đề tên nước mà Mai Anh cầm khá nặng, ở sân gió to nữa nên để cầm được thẳng biển, bước đi duyên dáng và dứt khoát cần tập luyện nhiều.

- Trước giờ diễn ra lễ khai mạc, trời mưa khá to, lúc đó chị có lo lắng không?

Không hiểu sao lúc đó tôi có niềm tin tối trời sẽ tạnh. Bên ê-kíp đã dốc sức lau toàn bộ sàn để bớt trơn ướt. Rất may mắn tầm 18h trời tạnh ráo, thời tiết khá đẹp.

- Đã lâu rồi khán giả không thấy Mai Anh trên màn ảnh nhỏ với vai trò diễn viên, chị có kế hoạch gì cho sự trở lại của mình chưa?

Thật sự tôi vẫn nhận được nhiều lời mời diễn xuất, nhưng hiện tại công việc tôi đã có định hướng riêng nên tạm thời Mai Anh tập trung cho việc riêng trước và chỉ nhận lời đóng quảng cáo và đi sự kiện. Tôi mong sẽ sớm quay lại màn ảnh với khán giả chứ không phải Hoàng Mai Anh không tham gia phim nữa.

Mai Anh với vai Trúc trong bộ phim Những cô gái trong thành phố

Cảm ơn Hoàng Mai Anh đã dành thời gian chia sẻ!

Hoàng Mai Anh sinh năm 1994, là một diễn viên tay ngang và bắt đầu sự nghiệp tại TP HCM. Cô từng đóng nhiều phim như Tình như vô hình, Trận đồ bát quái, Khi em đã lớn, Scandal 2…nhưng đến vai Trúc của Những cô gái trong thành phố, Mai Anh mới thực sự được khán giả quan tâm. Vai chính trong bộ phim này cũng là vai diễn đầu tiên của cô trên VTV. May mắn bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm, từ nhỏ Hoàng Mai Anh đã theo học múa ballet và đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới. Nữ diễn viên hiện vẫn làm song song giữa nghề múa và đóng phim.