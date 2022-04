Cái tát của Will Smith bị chế giễu ở Grammy 2022

TPO - 1 tuần sau lễ trao giải Oscar 2022, cú tát gây sốc của Will Smith với Chris Rock vẫn bị nhiều đồng nghiệp mang ra mỉa mai.

Giải lớn tại Grammy 2022 diễn ra sáng 4/4 (giờ Việt Nam). Sự kiện diễn ra sau hai tháng trì hoãn do sự bùng phát chủng Omicron của COVID-19.

Kể một tuần kể từ khi xảy ra “cú tát thế kỷ” của Will Smith với đồng nghiệp Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 vì nam diễn viên đùa cợt về mái tóc của vợ Will Smith, câu chuyện này tiếp tục bị nhắc lại tại lễ trao giải Grammy 2022.

Trong phần phát biểu của mình, diễn viên hài Nate Bargatze đội chiếc mũ bảo hiểm đen trên đầu và đề cập tới sự việc tai tiếng của đồng nghiệp. "Tôi nghe bảo rằng, từ bây giờ mấy nghệ sĩ hài tốt nhất nên đội thứ này nếu muốn bước lên sân khấu các lễ trao giải", Nate Bargatze nói.

Không chỉ có Bargatze mà MC chính của buổi lễ Trevor Noah cũng bóng gió về Will Smith: "Chúng ta không nên buột miệng nhắc đến cái tên ấy trong buổi tối ngày hôm nay".

Cách đó không lâu vào ngày 1/4, MC nổi tiếng của The Late Late Show là James Corden bàn luận về lễ trao giải Oscar lần thứ 94 và chế giễu vợ Smith ngay trên sóng truyền hình.

Cụ thể, nam MC đã thay đổi lời và tên bài hát We Don't Talk About Bruno trong Encanto - tác phẩm đoạt giải Phim hoạt hình xuất sắc của Oscar 2022 - thành We Don't Talk About Jada.

Cú tát của Will Smith dành cho đồng nghiệp khi vợ mình bị đưa ra đùa cợt trở thành tâm điểm của giới giải trí toàn thế giới suốt tuần qua. Nam diễn viên sau đó xin lỗi công khai Chris Rock trên trang mạng xã hội.

Những hậu quả từ hành động của Will Smith chưa dừng lại và khiến sao nam mất đi danh tiếng gây dựng bấy lâu nay.

Ngày 2/4, Will Smith thông báo rời khỏi vai trò thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (gọi tắt là Viện Hàn lâm). Anh nói việc tát nghệ sĩ Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 là hành động "gây sốc, đau đớn và không thể lý giải được".

"Tôi đã phản bội sự tin tưởng của Viện Hàn lâm. Tôi đã tước đi cơ hội để những người được đề cử và chiến thắng được ăn mừng vì thành tích phi thường của họ. Tôi rất đau lòng! Vì vậy, tôi đã từ chức thành viên của Viện Hàn lâm và chấp nhận bất kỳ hình phạt kỷ luật nào được đưa ra cho hành vi của mình", - Will Smith giãi bày.

Hà Trang