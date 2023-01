Cái ôm của những gia đình xứ Wales

TP - Cho dù từ “cwtch” không có bản dịch chính xác, nhưng đó chỉ một cái ôm đầy tình cảm người xứ Wales chỉ dành cho những người thật sự đặc biệt trong cuộc đời họ. Đó là gia đình và những người rất thân thiết.

Tôi là một phần tư người xứ Wales. Người bà yêu quý của tôi lớn lên ở thung lũng Rhondda, một thị trấn nhỏ nơi cha bà là hiệu trưởng trường học. Bà không nói nhiều tiếng Wales, ngoài thi thoảng đọc tên nhà ga tàu hỏa dài nhất thế giới(Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllllantysiliogogogoch) để mua vui cho chúng tôi. Tuy nhiên, tôi luôn nhận thức được từ “cwtch”. Bà tôi không sử dụng nó thường xuyên, nhưng tôi luôn biết nó rất đặc biệt. Cwtch là từ tiếng Wales để chỉ một cái ôm, nhưng nó không chỉ là mỗi thế.

Nghĩa thứ hai của nó là một ngăn tủ hoặc một chạn bát, một không gian nhỏ để lưu trữ mọi thứ một cách an toàn. Kết hợp hai ý nghĩa đó và bạn sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từ này: đó là vòng tay của bạn ôm lấy ai đó để khiến họ cảm thấy an toàn. Đó chính xác là thứ mà bà tôi cần, và đã cho đi, khi bà bắt đầu thấy mình đã gần đến chặng cuối con đường đời. Tôi nhớ mình đã rúc vào cổ bà, ngửi mùi nước hoa Youth Dew mà bà thoa trên làn da mỏng như giấy của mình, và cảm thấy như không có không gian nào an toàn hơn trên thế giới. Đó chính xác là cảm giác mà một “cwtch” sẽ đem lại cho bạn: an toàn, ấm áp, yên tâm.

“Nó không phải là một cái ôm thông thường, mà là một cử chỉ âu yếm sâu sắc được phát minh bởi người xứ Wales”, cô Amy Jones, một người London gốc Wales cho biết. “Một cái “cwtch” là thứ cha mẹ tôi tặng tôi khi tôi còn nhỏ và bị ngã, đó là thứ mà chồng tôi và tôi làm khi chúng tôi đang tận hưởng sự hạnh phúc yên bình, đó là thứ tôi trao cho bạn bè khi họ căng thẳng hoặc buồn. “Cwtch” là điều bạn làm khi bạn tràn ngập niềm vui và tình yêu trước sự tồn tại của một người khác trong cuộc đời bạn, và bạn chỉ muốn dồn tình yêu đó vào họ; đó là một không gian an toàn cho những người cần nó; đó là tất cả những phần tuyệt vời nhất của việc được sống và yêu một ai đó, tóm gọn trong một vòng tay”.

Mặc dù không phải người xứ Wales, nhưng chồng và bạn bè của cô Jones biết từ này và hiểu rõ ý nghĩa của nó. Giống như bà tôi, cô Jones sử dụng từ này để đưa mình trở về cội nguồn của mình. “Tôi đã không sống với gia đình trong sáu năm, nhưng từ 'cwtch' luôn đưa tôi về nhà. Hơn thế nữa - khi ai đó hỏi tôi có muốn một 'cwtch' không, họ làm vậy vì họ biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi, và điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng được quan tâm và thấu hiểu”.

Tiến sĩ Mercedes Durham, giảng viên ngôn ngữ xã hội học tại Đại học Cardiff (Xứ Wales), cho biết chúng ta sử dụng những từ như “cwtch” để thể hiện bản sắc dân tộc cụ thể. “Ngôn ngữ có liên quan nhiều đến bản sắc và văn hóa của chúng ta. Từ “cwtch” được sử dụng để biểu thị rằng người nói đến từ xứ Wales”, tiến sĩ nói.

Thật chất, từ “cwtch” được sử dụng bởi cả người nói tiếng Wales và người xứ Wales nói tiếng Anh. Ông Jonathan Dent, trợ lý biên tập Từ điển tiếng Anh Oxford, đã nhận thấy sự gia tăng trong tần suất sử dụng từ này.

“Nó được mệnh danh là từ được yêu thích nhất của xứ Wales vào năm 2007, được sử dụng trong nhiều lời tuyên thệ trong đám cưới và hiện đang phát triển mạnh mẽ trong các ngữ cảnh mới. Từ này được sử dụng hàng ngày trên mạng xã hội Twitter, từ những người trông ngóng một “cwtch” từ người yêu của họ, tìm kiếm một “cwtch” để cảm thấy được an ủi, hoặc tặng nhau những “cwtch ảo”.

Tiến sĩ Tim Lomas, giáo sư tâm lý học tại Đại học East London (Anh) cho biết: “Người Anh bắt đầu sử dụng những từ như “cwtch”, là vì trong tiếng Anh – hay bất cứ ngôn ngữ nào - cũng có thể có một lỗ hổng ngữ nghĩa, và sau đó chúng ta phát hiện ra một từ trong một ngôn ngữ khác diễn đạt chính xác thứ chúng ta muốn nói”.

“Tôi nghĩ chúng ta đang cần “cwtch” hơn bao giờ hết, với những gì đang xảy ra trong thế giới hiện nay”, ông Eifion Griffiths, nhà sản xuất dệt may thế hệ thứ ba của xứ Wales và là chủ sở hữu của công ty len Melin Tregwynt nhận xét.

Có vài ngày, không có gì tôi muốn trên thế giới này hơn là một “cwtch” từ người bà yêu dấu của tôi. Bà là một người cho đi những cái cwtch tuyệt nhất: ấm áp, hào phóng, tình cảm và không hề dè dặt. Cho dù đã rời khỏi quê nhà từ khi còn là một thiếu niên, bà vẫn có phong cách xứ Wales rất riêng, và để thể hiện điều đó, bà đã sử dụng những từ như “cwtch”. Bà tôi sẽ tự hào khi nghĩ rằng ngày càng có nhiều người sử dụng nó, rằng ngày càng có nhiều người cố gắng làm cho nhau cảm thấy an toàn và ấm áp.