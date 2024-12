Cái giá để Angelina Jolie - Brad Pitt yêu lại từ đầu

TPO - Đạo diễn Danny Rossner đưa ra lời đề nghị trị giá 60 triệu USD để Angelina Jolie và Brad Pitt một lần nữa vào vai tình nhân trên màn ảnh. Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra vì hiềm khích giữa cặp vợ chồng cũ vẫn chưa được hóa giải.

Truyền thông Mỹ nhận định Angelina Jolie và Brad Pitt là cặp đôi gây chú ý nhất ở Hollywood trong 50 năm qua, ngay cả sau khi kết thúc hôn nhân vào năm 2016. Vụ ly hôn cay đắng và cuộc chiến pháp lý kéo dài 8 năm qua khiến họ dễ dàng trở thành chủ đề nóng trên bất kỳ tờ báo nào.

Brad và Angelina bất hòa gần một thập kỷ là điều hầu hết người trên thế giới đều biết. Liên hoan phim Venice thậm chí phải dày công sắp xếp để đảm bảo cặp vợ chồng cũ không chạm mặt nhau khi đến Italy vào cuối tháng 8.

Bất chấp sự thật đó, nhà làm phim Canada Danny Rossner - đứng sau thành công của những bộ phim như 2001: A Space Travesty hay The Ultimate Weapon - vẫn đưa ra đề nghị hai diễn viên cùng nhau tái xuất màn ảnh, còn vào vai tình nhân.

Theo Page Six, ông Rossner hoàn toàn nghiêm túc với ý tưởng của mình, thậm chí còn huy động được 60 triệu USD từ những người ủng hộ với hy vọng “số tiền này đủ để dụ dỗ Brad và Angelina chấm dứt hiềm khích”.

Ông Rossner mô tả bộ phim mà ông muốn cặp sao Mr. & Mrs.Smith đóng chính là dự án ông ấp ủ trong hơn 20 năm, được chuyển thể từ tiểu thuyết The Hotel Martinez. Đó là câu chuyện tình yêu lấy bối cảnh tại khách sạn Martinez ở Cannes, Pháp, trong Thế chiến thứ II, dựa trên câu chuyện có thật về chủ sở hữu khách sạn.

Nếu nhận lời, Brad vào vai ông chủ khách sạn Emmanuel Martinez và Angelina đảm nhận vai người tình quyến rũ kiêm nàng thơ của ông, Emma Digard. Theo Rossner, kịch bản đó có nghĩa là họ phải đóng cảnh thân mật với nhau.

“Có một cảnh tình yêu, cũng là cảnh nóng bỏng. Có những cảnh tình yêu rất nặng nề. Martinez có cả vợ lẫn tình nhân”, nam đạo diễn chia sẻ.

Dẫu vậy, ông Rossner nhấn mạnh không ngại sửa kịch bản nếu hai diễn viên không thoải mái, dù theo ông, những phân cảnh đó cần thiết đối với sự phát triển nhân vật.

Tuy nhiên, không chỉ mâuu thuẫn đời thực, việc Angelina Jolie nhận lời đóng phim còn gặp rào cản về mặt thù lao. Ông Rossner không chia đều cát-xê cho hai diễn viên chính, mà chi trả dựa trên mức giá thực tế.

“Tôi nghĩ hiện tại Brad Pitt có thu nhập từ 20 đến 25 triệu USD cho mỗi bộ phim. Angelina Jolie có thu nhập từ 15 triệu USD. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mức giá cao hơn 50% so với giá thông thường”, nhà làm phim nói với The New York Post.

Điều đó có nghĩa Brad có thể nhận được 37,5 triệu USD nhưng Angelina chỉ được trả 22 triệu USD.

Thừa nhận việc mời Angelina và Brad tái hợp trên màn ảnh là điều xa vời, nhưng ông Rossner cho rằng không phải không có khả năng xảy ra.

“Nếu chúng ta có thể ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, Pitt và Jolie có thể gạt bỏ bất hòa sang một bên và cùng nhau thực hiện bộ phim này”, nam đạo diễn tuyên bố.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Angelina và Brad đóng chung 2 bộ phim. Điểm thú vị là trong cả hai phim, họ đều vào vai vợ chồng.

Đầu tiên là tác phẩm giúp họ đến với nhau, Mr. & Mrs. Smith, vào năm 2005. Trong phim, hai sát thủ kết hôn với nhau lâu năm nhưng không hề biết thân phận thật của đối phương, cho đến khi họ nhận nhiệm vụ thủ tiêu nhau.

Sau bộ phim, hai ngôi sao phải lòng nhau, dẫn đến vụ ly hôn giữa Brad và người vợ đầu tiên Jennifer Aniston vào năm 2005.

10 năm sau, Angelina và Brad kết hợp trong By The Sea do đả nữ Hollywood làm đạo diễn. Phim kể về cặp vợ chồng Mỹ thuê phòng khách sạn ở vùng ven biển nước Pháp để cứu vãn hôn nhân.

Một năm sau khi tái hợp trên màn ảnh, Brangelina chính thức chia đôi và bước vào cuộc chiến ly hôn dai dẳng.