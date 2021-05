Cách ly 141 giáo viên, học sinh vì cô giáo là F1

TPO - Theo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình, một giáo viên Trường mầm non Bắc Sơn, TP Tam Điệp được xác định trước đó có tiếp xúc với F0, do đó địa phương cho 141 giáo viên, trẻ mầm non nghỉ học, cách ly tại nhà.