Các sản phẩm máy dò kim loại dưới nước tại Kumisai

TPO - Tới nay, Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ dàn cảnh cướp giật tài sản du khách xảy ra trước cổng chùa Kim Tiên, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên dịp Tết vừa qua.