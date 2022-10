Các hộ dân ở Bình Dương chịu ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3 kiến nghị gì với ngành chức năng?

TPO - Theo lộ trình, đến cuối tháng 12/2023, Bình Dương sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng để thực hiện dự án đường Vành đai 3. Gần 1.000 hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án sẽ được đền bù, tái định cư. Một số hộ dân muốn chính quyền khi đền bù không căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì họ ở lâu năm nhưng chưa được cấp.

Ngày 18/10, ông Võ Ngọc Sang - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, theo kế hoạch, từ ngày 15/11/2022 đến 1/3/2023, ngành chức năng sẽ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Bình Dương sẽ lấy ý kiến người dân có đất thu hồi về dự thảo phương án bồi thường từ ngày 10/3/2023 đến 15/10/2023; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án được duyệt từ ngày 15/4/2023 đến 30/11/2023; đến ngày 30/6/2023 bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng, đến ngày 31/12/2023 bàn giao 100% diện tích mặt bằng.

Trước khi thực hiện các bước trên để triển khai dự án, ngành chức năng Bình Dương đã tổ chức họp dân, giải thích ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án. Có gần 1.000 hộ dân trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và TP.Dĩ An chịu ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3 đi qua.

Bình Dương đã tổ chức họp dân (300 hộ) thuộc phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) vào ngày 11/10/2022; họp dân thuộc địa bàn các phường Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Thạnh, An Sơn (TP Thuận An) có hơn 500 hộ ngày 13-14/10/2022; họp dân thuộc phường Bình Thắng (TP Dĩ An) ngày 17/10/2022, có hơn 300 hộ.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương thông tin thêm, tại các buổi họp dân, người dân đồng thuận cao, các ý kiến đều xoay quanh vấn đề đền bù, tái định cư.

Người dân mong muốn chính quyền tạo mọi điều kiện về công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư để an tâm sớm bàn giao mặt bằng. Trong đó, chính quyền cần phải có phương án cụ thể để bố trí khu tái định cư cho người dân ở vị trí phù hợp và thuận tiện cho việc học tập cũng như ổn định cuộc sống của người dân ở địa điểm mới. Cần áp dụng giá đền bù phù hợp và không thấp hơn quá nhiều so với giá thị trường.

Ngoài ra, một số hộ dân trên tuyến đường Xa lộ Hà Nội (TP Dĩ An) băn khoăn khi diện tích đất ở của họ chưa được cấp quyền sử dụng đất nên không có giấy tờ để xác nhận được đền bù theo quy định. Từ đó, người dân kiến nghị chính quyền cần hướng dẫn cụ thể cho người dân, đồng thời không căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện việc đền bù.

Ông Võ Ngọc Sang - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, ngành chức năng sẽ tiếp tục tổ chức các buổi họp chuyên đề thông qua các chính sách bồi thường, công bố các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án để dự án được triển khai thuận lợi theo đúng tiến độ.

“Tỉnh sẽ nghiên cứu xem xét và phê duyệt chính sách hỗ trợ người dân khi thực hiện dự án, nhất là áp giá giải tỏa đền bù một cách phù hợp, đáp ứng được nguyện vọng của các hộ dân. Về vấn đề áp giá đền bù các khu vực giáp ranh với các tỉnh, thành, tỉnh sẽ nghiên cứu phê duyệt giá đền bù phù hợp trên tinh thần không để người dân chịu thiệt”, ông Sang nói.

Dự án đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh có tổng chiều dài khoảng 76,34 km, tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Đoạn đi qua Bình Dương gồm dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) và dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 26,06 km, trong đó, Dự án thành phần 2B - Nút giao Tân Vạn dài 2,53 km; đoạn Bình Chuẩn - sông Sài Gòn dài 8,23 km; đoạn trùng đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3 km. Diện tích bị ảnh hưởng của dự án khoảng 119,35ha với khoảng 936 trường hợp bị ảnh hưởng, dự kiến bố trí tái định cư cho 515 trường hợp. Dự kiến, cuối tháng 4/2023 sẽ khởi công dự án, thời gian cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.