Các hãng du lịch Trung Quốc khảo sát tại Hội An

TP - Hôm qua 23/4, đoàn Vietnam Airlines FAMTour gồm hơn 60 thành viên đại diện 40 công ty, đại lý du lịch lớn đến từ ba trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Đông đáp máy bay xuống Đà Nẵng và dành hai ngày tại khu vực Hội An và Nam Hội An để khảo sát các sản phẩm dịch vụ du lịch.

Đây là một hoạt động nhằm khôi phục và thúc đẩy thị trường Trung Quốc đến với khu vực miền Trung của Việt Nam, hướng đến việc đường bay thẳng Trung Quốc - miền Trung của Việt Nam được sớm kết nối trở lại.

Trong lần khảo sát này, các công ty và đại lý du lịch đều khẳng định rằng đối với thị trường Trung Quốc, miền Trung Việt Nam là một địa điểm đẹp, được du khách ưa thích và có rất nhiều tiềm năng phát triển.

Bà Liuquian, đến từ công ty Jinjiang Travel (Thượng Hải, Trung Quốc) chia sẻ: “Chúng tôi hiện đã có nhiều nhóm khách có nhu cầu du lịch miền Trung Việt Nam, nhưng đợt vừa rồi, họ đã quyết định chuyển sang địa điểm khác vì chưa có đường bay thẳng. Ngay khi đường bay thẳng được kết nối trở lại, du khách Trung Quốc sẽ đặt tua tới Việt Nam”, bà Liuquian.

Trong hai ngày tại Quảng Nam, đoàn Vietnam Airlines FAMTour dành thời gian khảo sát một số sản phẩm tiêu biểu và được khách du lịch yêu thích như tham quan và chụp hình tại Phố cổ Hội An, thưởng thức các món ăn địa phương và xem biểu diễn chương trình nghệ thuật thực cảnh. Đoàn cũng dành nửa ngày để khảo sát thêm sản phẩm “du lịch golf” tại Hoiana Shores Golf Club nằm tại phía Nam Hội An. Với các đơn vị, “du lịch golf” là một hình thức tương đối mới mẻ nhưng rất tiềm năng. Nhiều đại lý tới tham quan đã nhận định rằng với ưu thế về cảnh quan, lại nằm trong quần thể nghỉ dưỡng năm sao nhiều tiện nghi và tương đối thuận tiện khi di chuyển từ phố cổ Hội An và sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Hoiana Shores Golf Club hoàn toàn có thể tập trung phát triển “du lịch golf” thành một sản phẩm mới thu hút khách du lịch trải nghiệm. Các doanh nghiệp du lịch Việt xác định Trung Quốc là thị trường rất tiềm năng sau dịch COVID-19. Nỗ lực đón khách sau dịch COVID-19, mới đây Hoiana đưa vào vận hành 2 nhà hàng trong đó một nhà hàng chuyên món Trung và một nhà hàng món châu Á.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu nhìn nhận, trong bối cảnh có thể có nhiều biến chủng COVID mới, ngành du lịch cần phải có những biện pháp vừa đón, phục vụ khách du lịch được chu đáo, cung cấp dịch vụ đa dạng, chất lượng, vừa phải đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh. “Cần tăng cường tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn để nhân lực có thông tin, hiểu biết về đặc thù của các thị trường du lịch mới như Ấn Độ, Trung Quốc...; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về ngoại ngữ và các kỹ năng liên quan khác để phục vụ khách du lịch quốc tế”, ông Bửu nhấn mạnh