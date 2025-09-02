Cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình

Tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành có hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có các lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh Đài lửa; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ...

Theo chương trình, bắt đầu lúc 6 giờ 30 là nghi thức rước đuốc truyền thống; lễ chào cờ; tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chương trình diễu binh, diễu hành; màn đồng diễn nghệ thuật...