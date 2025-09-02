Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình

Nhóm phóng viên

TPO - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trọng đại, được nhân dân cả nước mong chờ, thể hiện tầm vóc cũng như ước vọng của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành có hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có các lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh Đài lửa; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ...

Theo chương trình, bắt đầu lúc 6 giờ 30 là nghi thức rước đuốc truyền thống; lễ chào cờ; tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chương trình diễu binh, diễu hành; màn đồng diễn nghệ thuật...

photo Cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình
4eee49de39d4b28aebc5.jpg
d047dd77ad7d26237f6c.jpg
Tại nơi đây, Quảng trường Ba Đình lịch sử 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
report 22 màn hình cỡ lớn phục vụ người dân theo dõi diễu binh, diễu hành

Nhằm phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, thành phố Hà Nội lắp đặt 22 màn hình cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng.

18 vị trí được chia làm 3 tuyến cụ thể như sau:

Tuyến 1 trên trục Văn Cao - Sân Vận động Quần Ngựa – Kim Mã – Nguyễn Thái Học gồm 5 vị trí với 7 màn hình cỡ lớn:

Điểm 1: Hướng đi Văn Cao - Cung Thể thao Quần Ngựa (1 màn hình cỡ lớn)

Điểm 2: UBND phường Ngọc Hà (1 màn hình cỡ lớn)

Điểm 3: Ngã 3 phố Kim Mã - ngõ 294 phố Kim Mã - phố Núi Trúc (2 màn hình cỡ lớn)

Điểm 4: Ngã 3 Kim Mã – Sơn Tây – Nguyễn Thái Học (2 màn hình cỡ lớn)

Điểm 5: Ngã 4 Trần Phú – Lê Trực (1 màn hình cỡ lớn)

Tuyến Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng Trường Cách mạng tháng Tám gồm: 6 vị trí (mỗi vị trí 1 màn hình cỡ lớn):

Điểm 1: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng

Điểm 2: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn

Điểm 3: Vườn hoa góc phố Hàng Bông, Tràng Thi

Điểm 4: Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài

Điểm 5: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Điểm 6: Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền

Lê Duẩn – Ga Hàng Cỏ (Ga Hà Nội): 1 vị trí dựng đối diện Ga

Tuyến 6 cửa ngõ Thủ đô gồm:

Điểm 1: Công viên Yên Sở

Điểm 2: Công viên Long Biên

Điểm 3: Công viên Hòa Bình (Bắc Từ Liêm)

Điểm 4: Công viên Cầu Giấy - Phương án 1

Điểm 4: Công viên Cầu Giấy - Phương án 2

Điểm 5: Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông

Điểm 6: Trung tâm Triển lãm Quốc gia

qoute Hà Nội cấm thả bóng bay, đèn trời và flycam trong sự kiện diễu binh, diễu hành

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng triển khai đội hình bay phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia, Ban Tổ chức đề nghị người dân không được thả các thiết bị, vật dụng hoặc vật thể bay khác vào không trung tại các khu vực có hoạt động bay của sự kiện. "Tuyệt đối không thả bóng bay, đèn trời", thông báo của Ban Tổ chức nhấn mạnh.

5d5be8389c32176c4e23.jpg
2062352363859077036.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch và Trường Đại học Văn Hóa tham gia khối xếp hình.
﻿c72b6c601a6a9134c87b.jpg
a46df62f80250b7b5234.jpg
e758ca11bc1b37456e0a.jpg
Thương bệnh binh đến từ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình.
video Người dân hát suốt đêm với Phương Thanh và khối nghệ sĩ
UBND thành phố Hà Nội đã chuẩn bị nhiều phương án nhằm bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi, cổ vũ sự kiện trọng đại của đất nước.
report Khối xe nghi trượng vào vị trí
637878754837167025.jpg
Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
d1b5f5038a0901575818.jpg
Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
82a442193d13b64def02.jpg
Xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
778cb823-03dd-4df3-8444-cddc564b39c5.jpg

Không quân nhân dân Việt Nam bay chào mừng với 30 máy bay, gồm: Trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG, vận tải cơ Casa.

photo Các khối diễu hành di chuyển vào Quảng trường Ba Đình
aac058f519ff92a1cbee.jpg
60084921082b8375da3a.jpg
1a2e9d03dc0957570e18.jpg
f63f1f085e02d55c8c13.jpg
8b0c59391833936dca22.jpg
﻿43e1a596e69c6dc2348d.jpg﻿﻿
08abd2dd91d71a8943c6.jpg﻿
a54ca03ce33668683127.jpg﻿﻿
﻿bdfeab88e88263dc3a93.jpg﻿﻿﻿
"Đêm trắng" của người dân chờ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
﻿9d9e3660756afe34a77b.jpg
2a90f369b0633b3d6272.jpg
cfbc38427b48f016a959.jpg
fb601e9d5d97d6c98f86.jpg
4h sáng, dòng người tiếp tục đổ về khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học.
report Các đại biểu và lực lượng phục vụ thực hiện nhiệm vụ trên Quảng trường Ba Đình
08248551c35b4805114a.jpg
1504384710644463924.jpg
2460f315b51f3e41670e.jpg
f0958b8bcf8144df1d90.jpg
f5678779c373482d1162.jpg
4fd020ce64c4ef9ab6d5.jpg
﻿996a8006c60c4d52141d.jpg﻿﻿
97513b3e7d34f66aaf25.jpg
﻿951c2f7e6974e22abb65.jpg﻿﻿
85df8db3cbb940e719a8.jpg﻿
Các đoàn xe quân sự di chuyển trên tuyến đường Thanh Niên nối Quán Thánh vào Hùng Vương.

Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự diễu hành của các khối nghi trượng; diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, khối dân quân, du kích, các khối Công an.

Sau phần diễu binh, diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, bao gồm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và phần diễu hành của các khối quần chúng.

Phần kết của sự kiện là chương trình nghệ thuật tổng hợp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dàn dựng.

2a0e03754e7fc5219c6e.jpg
9a363a487742fc1ca553.jpg
31e234997993f2cdab82.jpg
d7c1fdbab0b03bee62a1.jpg
Giao lưu văn nghệ xuyên đêm giữa học viên Trường Sĩ quan Chính trị và nhân dân.
Đoàn xe quân sự di chuyển về Quảng trường Ba Đình.
﻿a6043230793af264ab2b.jpg
881ab128fa22717c2833.jpg
c7cffaeeb1e43aba63f5.jpg
eb2f50191b13904dc902.jpg
Cùng thời điểm, khối xe bánh xích, thiết giáp bắt đầu di chuyển trên đường Cửa Bắc, hướng về Quảng trường Ba Đình
﻿﻿﻿28779023dd2956770f38.jpg
bd86494304498f17d658.jpg﻿
8d032857655dee03b74c.jpg﻿﻿﻿﻿﻿﻿
﻿d164a69eeb9460ca3985.jpg
3h15, từ đường đua F1, đoàn xe bánh lốp bắt đầu di chuyển, hướng về Quảng trường Ba Đình.
﻿﻿a1ba4d080202895cd013.jpg
df43bef0f1fa7aa423eb.jpg
﻿fca9e019af13244d7d02.jpg
44aee01faf15244b7d04.jpg
Từ 3h, các đoàn xe chở đại biểu bắt đầu di chuyển qua đường Nguyễn Thái Học. Đồng thời xe điện được Ban tổ chức bố trí đầu đường Lê Duẩn để đón đại biểu, cựu chiến binh vào Quảng trường Ba Đình.
report Địa điểm tập kết các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa

Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo

Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn)

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy

Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1

report Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:

Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.

Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:

Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Nhóm phóng viên
