Cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình

Tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành có hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có các lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh Đài lửa; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ...
Theo chương trình, bắt đầu lúc 6 giờ 30 là nghi thức rước đuốc truyền thống; lễ chào cờ; tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chương trình diễu binh, diễu hành; màn đồng diễn nghệ thuật...
Nhằm phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, thành phố Hà Nội lắp đặt 22 màn hình cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng.
18 vị trí được chia làm 3 tuyến cụ thể như sau:
Tuyến 1 trên trục Văn Cao - Sân Vận động Quần Ngựa – Kim Mã – Nguyễn Thái Học gồm 5 vị trí với 7 màn hình cỡ lớn:
Điểm 1: Hướng đi Văn Cao - Cung Thể thao Quần Ngựa (1 màn hình cỡ lớn)
Điểm 2: UBND phường Ngọc Hà (1 màn hình cỡ lớn)
Điểm 3: Ngã 3 phố Kim Mã - ngõ 294 phố Kim Mã - phố Núi Trúc (2 màn hình cỡ lớn)
Điểm 4: Ngã 3 Kim Mã – Sơn Tây – Nguyễn Thái Học (2 màn hình cỡ lớn)
Điểm 5: Ngã 4 Trần Phú – Lê Trực (1 màn hình cỡ lớn)
Tuyến Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng Trường Cách mạng tháng Tám gồm: 6 vị trí (mỗi vị trí 1 màn hình cỡ lớn):
Điểm 1: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng
Điểm 2: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn
Điểm 3: Vườn hoa góc phố Hàng Bông, Tràng Thi
Điểm 4: Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài
Điểm 5: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Điểm 6: Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền
Lê Duẩn – Ga Hàng Cỏ (Ga Hà Nội): 1 vị trí dựng đối diện Ga
Tuyến 6 cửa ngõ Thủ đô gồm:
Điểm 1: Công viên Yên Sở
Điểm 2: Công viên Long Biên
Điểm 3: Công viên Hòa Bình (Bắc Từ Liêm)
Điểm 4: Công viên Cầu Giấy - Phương án 1
Điểm 4: Công viên Cầu Giấy - Phương án 2
Điểm 5: Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông
Điểm 6: Trung tâm Triển lãm Quốc gia
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng triển khai đội hình bay phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia, Ban Tổ chức đề nghị người dân không được thả các thiết bị, vật dụng hoặc vật thể bay khác vào không trung tại các khu vực có hoạt động bay của sự kiện. "Tuyệt đối không thả bóng bay, đèn trời", thông báo của Ban Tổ chức nhấn mạnh.
Không quân nhân dân Việt Nam bay chào mừng với 30 máy bay, gồm: Trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG, vận tải cơ Casa.
Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự diễu hành của các khối nghi trượng; diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, khối dân quân, du kích, các khối Công an.
Sau phần diễu binh, diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, bao gồm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và phần diễu hành của các khối quần chúng.
Phần kết của sự kiện là chương trình nghệ thuật tổng hợp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dàn dựng.
Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa
Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo
Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn)
Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy
Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1
Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:
Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.
Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.
Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.
Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).
Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:
Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.