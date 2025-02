Các điểm cấp, đổi giấy phép lái xe hiện tại ở TPHCM nhận hồ sơ đến bao giờ?

TPO - Các điểm cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) của sở Giao thông vận tải (nay là Sở Giao thông công chánh) TPHCM sẽ tiếp nhận hồ sơ đến 12 giờ trưa nay để kết thúc hồ sơ. Từ ngày mai (1/3), nhiệm vụ cấp GPLX sẽ do ngành công an thực hiện.

Theo ghi nhận của PV, sáng 28/2, việc cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại TPHCM vẫn diễn ra bình thường.

Tại điểm cấp đổi GPLX số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3 và Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú), tiếp tục có rất đông người dân đến làm hồ sơ cấp, đổi GPLX.

Ông Lữ Minh Phụng (43 tuổi, ngụ quận 6) cho biết, lúc 9h30 sáng nay (28/2) ông có mặt tại điểm cấp đổi GPLX của Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (Sở Giao thông công chánh TPHCM) - số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3 để làm hồ sơ cấp đổi GPLX sắp hết hạn vào tháng 4 sắp tới.

“Khi đến nơi, tôi được bảo vệ thông báo là việc tiếp nhận hồ sơ sẽ kết thúc vào trưa nay. Do tôi đến trễ, hai ngày cuối tuần cơ quan chức năng không làm việc nên tôi phải đợi sáng thứ hai tới quay lại để làm hồ sơ”- ông Phụng cho biết.

Thông tin với PV về tình hình chuyển giao nhiệm vụ cấp đổi GPLX từ ngành giao thông sang ngành công an, ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở Giao thông công chánh TPHCM cho biết, các đơn vị đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ vào chiều hôm qua (27/2).

“Hôm nay, các điểm cấp đổi GPLX của sở quản lý sẽ tiếp nhận hồ sơ đến 12 trưa để kết thúc hồ sơ. Từ ngày 1/3, nhiệm vụ cấp GPLX sẽ do ngành công an thực hiện. Trước mắt, việc cấp đổi GPLX sẽ thực hiện ở 3 địa điểm cấp đổi GPLX trước đây cho đến khi thông báo mới nhất từ cơ quan công an”- ông An thông tin.

Như vậy, do ngày 1/3 rơi vào thời điểm cuối tuần (các điểm cấp đổi GPLX không làm việc ngày thứ Bảy và Chủ nhật) nên việc cấp đổi GPLX do ngành công an thực hiện sẽ bắt đầu từ sáng thứ hai tuần tới (ngày 3/3).

Ngày 28/2, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, kể từ ngày mai (1/3), Công an TPHCM sẽ tiếp nhận hồ sơ sát hạch, đổi, cấp lại GPLX tại 3 địa điểm gồm: số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3; số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Theo PC08, các thủ tục hành chính về cấp, đổi GPLX sẽ không thay đổi khi thực hiện chuyển giao giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an. Người dân hoàn toàn có thể làm các thủ tục cấp, đổi GPLX bình thường như hiện nay tại các điểm tiếp nhận trực tiếp hoặc thông qua cổng dịch vụ công quốc gia.