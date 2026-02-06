Cả "vũ trụ Say Hi" hợp lực bình chọn cho CONGB, Mason Nguyễn làm điều đặc biệt

Sau Làn Sóng Xanh, lễ trao giải WeChoice chính là "điểm đến" tiếp theo của cộng đồng người hâm mộ các nghệ sĩ trẻ. "Cuộc đua" nóng nhất nằm ở hạng mục Rising Artist giữa CONGB và Cường Bạch - 2 nghệ sĩ trẻ vừa bước ra từ 2 show truyền hình thực tế âm nhạc và thu hút lượng fan lớn. Diễn biến bất ngờ khi trong ngày 5/2, lượng vote dành cho mỹ nam Tân Binh Toàn Năng bất ngờ tăng lên mạnh mẽ và có cú lội ngược dòng. Tuy nhiên, từ tối muộn cùng ngày, phía CONGB đã lập tức rút ngắn khoảng cách, lấy lại ngôi vị dẫn đầu nhờ sự đồng lòng ủng hộ của nhiều Anh trai và FC thuộc "vũ trụ Say Hi".
Trên mạng xã hội Threads, nhiều Anh trai đăng bài ủng hộ, kêu gọi bình chọn cho CONGB. Hội anh em thân thiết như TEZ, buitruonglinh, hay "bố" BigDaddy liên tục lên tiếng vận động để CONGB có thể về đích xứng đáng. Đặc biệt, "anh cả" của Hẻm buitruonglinh dù có tên trong hạng mục này vẫn kêu gọi fan mang chiến thắng về cho CONGB. Trong khi đó, "siêu bạn thân" Mason Nguyễn không chỉ "thả" link vote trong broadcast mà còn dành bài đăng Threads đầu tiên trong năm 2026 để kêu gọi cho CONGB.
Bên cạnh các Anh trai, đông đảo fan của các nghệ sĩ nhà Say Hi cũng nhiệt tình kêu gọi bình chọn cho CONGB trong khoảng thời gian ngắn trước khi cổng bình chọn WeChoice đóng lại. Từ fan của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đến mùa 1 lẫn Em Xinh "Say Hi" đều đã nhiệt tình "điểm danh", tạo nên khoảnh khắc đầy ấm áp và dễ thương.
Cập nhật tới 8h30 sáng 6/2, CONGB đã có được gần 2,5 triệu lượt bình chọn, hơn vị trí thứ 2 của Cường Bạch khoảng 80.000 lượt vote, cho thấy sức mạnh "vote xuyên màn đêm" khủng khiếp của "liên minh" Unicongs cùng fan các nghệ sĩ "vũ trụ Say Hi".
Trong năm 2025 vừa qua, CONGB trở thành một trong những tân binh nổi bật của làng nhạc Việt. Chàng trai sinh năm 2000 bùng nổ danh tiếng thông qua chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2, lọt vào vòng Chung kết nhưng không thể ra mắt trong đội hình Best 5. Tuy vậy, bước ra khỏi chương trình, CONGB vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ tài năng đến từ giọng hát, vũ đạo đến thần thái trình diễn cùng với câu chuyện về tình bạn đẹp cùng nhau đi lên với Mason Nguyễn xuyên suốt cuộc hành trình.