Cả "vũ trụ Say Hi" hợp lực bình chọn cho CONGB, Mason Nguyễn làm điều đặc biệt

Thiện Dư

HHTO - Khi diễn biến chặng nước rút trở nên gay cấn, các Anh trai lẫn người hâm mộ "vũ trụ Say Hi" thể hiện sự ủng hộ công khai cho CONGB trong hành trình bình chọn giải thưởng WeChoice 2025.

Sau Làn Sóng Xanh, lễ trao giải WeChoice chính là "điểm đến" tiếp theo của cộng đồng người hâm mộ các nghệ sĩ trẻ. "Cuộc đua" nóng nhất nằm ở hạng mục Rising Artist giữa CONGB và Cường Bạch - 2 nghệ sĩ trẻ vừa bước ra từ 2 show truyền hình thực tế âm nhạc và thu hút lượng fan lớn. Diễn biến bất ngờ khi trong ngày 5/2, lượng vote dành cho mỹ nam Tân Binh Toàn Năng bất ngờ tăng lên mạnh mẽ và có cú lội ngược dòng. Tuy nhiên, từ tối muộn cùng ngày, phía CONGB đã lập tức rút ngắn khoảng cách, lấy lại ngôi vị dẫn đầu nhờ sự đồng lòng ủng hộ của nhiều Anh trai và FC thuộc "vũ trụ Say Hi".

1.jpg
Cuộc chiến của CONGB và Cường Bạch tại WeChoice 2025 diễn ra gay cấn trong ngày 5/2.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều Anh trai đăng bài ủng hộ, kêu gọi bình chọn cho CONGB. Hội anh em thân thiết như TEZ, buitruonglinh, hay "bố" BigDaddy liên tục lên tiếng vận động để CONGB có thể về đích xứng đáng. Đặc biệt, "anh cả" của Hẻm buitruonglinh dù có tên trong hạng mục này vẫn kêu gọi fan mang chiến thắng về cho CONGB. Trong khi đó, "siêu bạn thân" Mason Nguyễn không chỉ "thả" link vote trong broadcast mà còn dành bài đăng Threads đầu tiên trong năm 2026 để kêu gọi cho CONGB.

627443521-17882026026453052-6004.jpg
BigDaddy kêu gọi.
a.jpg
Mason Nguyễn dành bài đăng đầu tiên của 2026 để kêu gọi vote cho CONGB, tin tưởng chắc nịch bạn sẽ giành chiến thắng.
c.jpg
buitruonglinh dùng câu thoại trong Inside Out để kêu gọi cho người em nhà Hẻm.
b.jpg
TEZ kêu gọi cho thành viên "Hội chị em" chí cốt.
626541990-17882026035453052-3216.jpg
Sơn.K khoe ảnh chụp màn hình bình chọn cho CONGB.
627152579-17882026092453052-7706.jpg
Cody Nam Võ gọi vote cho "thư ký" team Đoạn Kịch Câm.
627240472-17857823322603286-2014.jpg
RIO kêu gọi cho CONGB.
627640847-17882026083453052-4977.jpg
Vương Bình ủng hộ CONGB.
627015035-17882026062453052-4252.jpg
Bùi Duy Ngọc kêu gọi FC hỗ trợ CONGB.

Bên cạnh các Anh trai, đông đảo fan của các nghệ sĩ nhà Say Hi cũng nhiệt tình kêu gọi bình chọn cho CONGB trong khoảng thời gian ngắn trước khi cổng bình chọn WeChoice đóng lại. Từ fan của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đến mùa 1 lẫn Em Xinh "Say Hi" đều đã nhiệt tình "điểm danh", tạo nên khoảnh khắc đầy ấm áp và dễ thương.

photo-6064396365309087304-y.jpg
Fan của Khoi Vu tham gia bình chọn cho CONGB.
photo-6064396365309087305-y.jpg
FC Karik gia nhập đường đua.
photo-6064396365309087306-y.jpg
Fan của HIEUTHUHAI "trả lễ" cho Unicongs.
photo-6064396365309087307-y.jpg
Fan của Mason Nguyễn có mặt để giúp sức.
photo-6064396365309087308-y.jpg
Fan của Dillan Hoàng Phan bình chọn.
photo-6064396365309087311-y-1.jpg
Miễn cùng là fan nghệ sĩ vũ trụ Say Hi là ủng hộ.
photo-6064396365309087310-y.jpg
Fan của B Ray góp sức giúp CONGB trên chặng đua cuối.
photo-6064396365309087309-y.jpg
Dopamine nhà Dương Domic góp sức bình chọn.

Cập nhật tới 8h30 sáng 6/2, CONGB đã có được gần 2,5 triệu lượt bình chọn, hơn vị trí thứ 2 của Cường Bạch khoảng 80.000 lượt vote, cho thấy sức mạnh "vote xuyên màn đêm" khủng khiếp của "liên minh" Unicongs cùng fan các nghệ sĩ "vũ trụ Say Hi".

Trong năm 2025 vừa qua, CONGB trở thành một trong những tân binh nổi bật của làng nhạc Việt. Chàng trai sinh năm 2000 bùng nổ danh tiếng thông qua chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2, lọt vào vòng Chung kết nhưng không thể ra mắt trong đội hình Best 5. Tuy vậy, bước ra khỏi chương trình, CONGB vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ tài năng đến từ giọng hát, vũ đạo đến thần thái trình diễn cùng với câu chuyện về tình bạn đẹp cùng nhau đi lên với Mason Nguyễn xuyên suốt cuộc hành trình.

600751696-793499310370484-7655465019801265624-n.jpg
614649689-808583765528705-6080272838284066542-n.jpg
CONGB từng thắng giải Yound ID tại sự kiện We Young 2025 vừa qua.
coverfb.jpg
Thiện Dư
#CONGB #Mason Nguyễn #Vũ trụ Say Hi #Anh Trai "Say Hi" #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #MasonB #BigDaddy #buitruonglinh #TEZ #WeChoice

