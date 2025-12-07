Ca sĩ Phương Thanh 'cháy' hết mình trên cao nguyên đá

TPO - Tối 6/12, Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang chương trình nghệ thuật “Rock – Tinh thần đá” với sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Mủn Gỗ, ban nhạc Ciggarats, cùng các vũ công từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình là bản hòa tấu về ý chí kiên cường của con người vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tuyên Quang, cho biết Rock - Tinh thần đá lấy cảm hứng từ sự kiên cường, bền bỉ của con người vùng đá, mong muốn truyền tải tinh thần dám sống, dám khác biệt và vượt khó. Sân khấu đặc biệt được thiết kế tận dụng tối đa địa hình nguyên sơ, bao quanh bởi núi đá, mây và gió, tạo nên không gian trình diễn hiếm có, nơi thiên nhiên hùng vĩ giao hòa cùng âm nhạc hiện đại.

Ca khúc "Trống vắng" với chất giọng khàn đặc trưng và phong cách biểu diễn "cháy" hết mình của Phương Thanh đã trở thành một bản hit lớn vào những năm cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, khẳng định vị thế "chị Chanh" trong lòng khán giả yêu nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Phương Thanh (Chị Chanh) với giọng hát nội lực, đầy cảm xúc đã khiến cả không gian như nín lặng rồi lại vỡ òa.

Âm nhạc Rock dữ dội được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật của đồng bào vùng cao nguyên đá Tuyên Quang. Đó là câu chuyện về những con người “Sinh ra từ đá, lớn lên giữa đá”, mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ, vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên

Chương trình quy tụ nhiều tên tuổi của làng Rock và các nghệ sĩ biểu diễn đương đại như: Ca sĩ Phương Thanh, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Mủn Gỗ, ban nhạc Ciggarats, cùng các vũ công từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, cùng với âm nhạc hiện đại, chương trình mang đến những giai điệu của các nhạc cụ dân tộc như khèn Mông, đàn môi…, tạo nên sự cộng hưởng quyến rũ của âm nhạc truyền thống và đương đại.

Sân khấu ngoài trời như được thổi bùng lên bởi sự xuất hiện của những tên tuổi gạo cội của làng Rock Việt và các nghệ sĩ đương đại.

Đây không chỉ là chương trình nghệ thuật mà còn là sản phẩm kết nối du lịch của Tuyên Quang.

Tiết mục biểu diễn của ban nhạc Mủn Gỗ.

Ca sĩ Hồng Phi, thành viên ban nhạc Ngũ Cung trình diễn nhiều bài hit như : “Cướp vợ” hay “Cao nguyên đá”," Cung Đàn Mùa Xuân" và cho biết lần đầu tiên anh được hát ở một nơi rất tuyệt vời.

Chương trình thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước; giới trẻ yêu thích du lịch, âm nhạc, khám phá văn hóa bản địa; người dân địa phương; và những người hâm mộ Rock.

Concert “Rock - Tinh thần đá” không chỉ mang lại trải nghiệm nghệ thuật khác biệt mà còn góp phần thúc đẩy dòng chảy du lịch về với cao nguyên đá, nơi hoa tam giác mạch nở rực mỗi cuối năm.