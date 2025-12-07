Ca sĩ Phương Thanh 'cháy' hết mình trên cao nguyên đá

TPO - Tối 6/12, Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang chương trình nghệ thuật “Rock – Tinh thần đá” với sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Mủn Gỗ, ban nhạc Ciggarats, cùng các vũ công từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình là bản hòa tấu về ý chí kiên cường của con người vùng đất địa đầu Tổ quốc.
Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tuyên Quang, cho biết Rock - Tinh thần đá lấy cảm hứng từ sự kiên cường, bền bỉ của con người vùng đá, mong muốn truyền tải tinh thần dám sống, dám khác biệt và vượt khó. Sân khấu đặc biệt được thiết kế tận dụng tối đa địa hình nguyên sơ, bao quanh bởi núi đá, mây và gió, tạo nên không gian trình diễn hiếm có, nơi thiên nhiên hùng vĩ giao hòa cùng âm nhạc hiện đại.
Concert “Rock - Tinh thần đá” không chỉ mang lại trải nghiệm nghệ thuật khác biệt mà còn góp phần thúc đẩy dòng chảy du lịch về với cao nguyên đá, nơi hoa tam giác mạch nở rực mỗi cuối năm.