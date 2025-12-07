Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Google News

Ca sĩ Phương Thanh 'cháy' hết mình trên cao nguyên đá

Minh Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 6/12, Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang chương trình nghệ thuật “Rock – Tinh thần đá” với sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Mủn Gỗ, ban nhạc Ciggarats, cùng các vũ công từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình là bản hòa tấu về ý chí kiên cường của con người vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tuyên Quang, cho biết Rock - Tinh thần đá lấy cảm hứng từ sự kiên cường, bền bỉ của con người vùng đá, mong muốn truyền tải tinh thần dám sống, dám khác biệt và vượt khó. Sân khấu đặc biệt được thiết kế tận dụng tối đa địa hình nguyên sơ, bao quanh bởi núi đá, mây và gió, tạo nên không gian trình diễn hiếm có, nơi thiên nhiên hùng vĩ giao hòa cùng âm nhạc hiện đại.

tp-12.jpg
Ca khúc "Trống vắng" với chất giọng khàn đặc trưng và phong cách biểu diễn "cháy" hết mình của Phương Thanh đã trở thành một bản hit lớn vào những năm cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, khẳng định vị thế "chị Chanh" trong lòng khán giả yêu nhạc Việt Nam.
14.jpg
13.jpg
Ca sĩ Phương Thanh (Chị Chanh) với giọng hát nội lực, đầy cảm xúc đã khiến cả không gian như nín lặng rồi lại vỡ òa.
9.jpg
Âm nhạc Rock dữ dội được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật của đồng bào vùng cao nguyên đá Tuyên Quang. Đó là câu chuyện về những con người “Sinh ra từ đá, lớn lên giữa đá”, mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ, vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên
4.jpg
Chương trình quy tụ nhiều tên tuổi của làng Rock và các nghệ sĩ biểu diễn đương đại như: Ca sĩ Phương Thanh, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Mủn Gỗ, ban nhạc Ciggarats, cùng các vũ công từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
5.jpg
Đặc biệt, cùng với âm nhạc hiện đại, chương trình mang đến những giai điệu của các nhạc cụ dân tộc như khèn Mông, đàn môi…, tạo nên sự cộng hưởng quyến rũ của âm nhạc truyền thống và đương đại.
6.jpg
Sân khấu ngoài trời như được thổi bùng lên bởi sự xuất hiện của những tên tuổi gạo cội của làng Rock Việt và các nghệ sĩ đương đại.
7.jpg
Đây không chỉ là chương trình nghệ thuật mà còn là sản phẩm kết nối du lịch của Tuyên Quang.
8.jpg
Tiết mục biểu diễn của ban nhạc Mủn Gỗ.
11.jpg
Ca sĩ Hồng Phi, thành viên ban nhạc Ngũ Cung trình diễn nhiều bài hit như : “Cướp vợ” hay “Cao nguyên đá”," Cung Đàn Mùa Xuân" và cho biết lần đầu tiên anh được hát ở một nơi rất tuyệt vời.
15.jpg
Chương trình thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước; giới trẻ yêu thích du lịch, âm nhạc, khám phá văn hóa bản địa; người dân địa phương; và những người hâm mộ Rock.

Concert “Rock - Tinh thần đá” không chỉ mang lại trải nghiệm nghệ thuật khác biệt mà còn góp phần thúc đẩy dòng chảy du lịch về với cao nguyên đá, nơi hoa tam giác mạch nở rực mỗi cuối năm.

Minh Châu
#Phương Thanh #Rock #Tuyên Quang #cao nguyên đá #du lịch #âm nhạc #Văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục