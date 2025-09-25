Ca phẫu thuật hy hữu: Nuôi sống bàn tay trên chân bệnh nhân để chờ ghép lại tay

TPO - Cô gái trẻ ở TPHCM chưa tròn 20 tuổi đang mang song thai bất ngờ bị đứt lìa bàn tay vì tai nạn. Do không thể nối lại ngay được, các bác sĩ đã quyết định bảo quản tạm bàn tay bị nạn này bằng cách cấy lên chính chân của bệnh nhân, chờ thời điểm tốt nhất để nối bàn tay cho cô gái.

Ngày 25/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị một trường hợp đặc biệt. Bệnh nhân là cô gái trẻ tên L.N.P., chưa tròn 20 tuổi.

Trước đó khi làm việc tại nhà máy, cô gái bị tai nạn lao động gây đứt lìa bàn tay phải. Người này được sơ cứu tại cơ sở y tế ở phường Thuận An, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Tại đây, nữ bệnh nhân được ghi nhận không sốc, đang mang song thai 23 tuần tuổi, có vết thương đứt lìa một bàn tay.

Bệnh nhân được hội chẩn nội viện lẫn liên viện với các chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học, Chấn thương chỉnh hình để lên phương án phẫu thuật.

Bác sĩ phẫu thuật nuôi bàn tay ở chân, chờ thai lớn trên 32 tuần tuổi sẽ tiến hành ghép, nối tay

Bác sĩ Võ Thái Trung, Khoa Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, nữ bệnh nhân gần 20 tuổi đang mang song thai bị đứt lìa tay. Các bác sĩ vừa đảm bảo an toàn cho mẹ và song thai, vừa tìm cách giữ lại bàn tay với mong ước của cô gái là được bế con .

“Không ai trong chúng tôi nằm trong hoàn cảnh này nên không thể hiểu và cảm nhận đầy đủ những gì cô gái đang gặp phải, những gì cô gái sẽ gặp phải trong chặng đường làm mẹ và chăm sóc 2 con. Chúng tôi đã dũng cảm quyết định bảo quản bàn tay tạm ở chân để chờ ghép lại, cho cô gái có thêm cơ hội chăm sóc 2 con của mình bằng đôi tay của người mẹ. Chúng tôi thực hiện điều này trong khả năng kiểm soát để mọi việc có thể diễn ra an toàn trong hiện tại và cả thời gian sắp tới; khi chúng tôi tiến hành ghép nối lại”- bác sĩ Trung chia sẻ.

Bác sĩ Trung cho biết, ca mổ kéo dài 3 giờ. Hiện tại, người mẹ và 2 con trong bụng ổn, trong khi bàn tay ghép tạm ở vùng chân ổn. Dự kiến khi thai lớn trên 32 tuần tuổi, các bác sĩ sẽ tính đến phương án nối lại tay cho bệnh nhân.

Bàn tay được ghép tạm vào chân bệnh nhân

“Rõ ràng là sức mạnh tập thể vô cùng quý giá. Khoa Hồi sức cấp cứu, Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học, Chấn thương chỉnh hình… đã giúp cho chúng tôi an toàn với ca bệnh đặc biệt này”- bác sĩ Trung nói.