Cả nước có mưa dông trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9

TPO - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nên trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.