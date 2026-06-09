Cà Mau: Cử lực lượng bảo vệ thi công tuyến đường 'ì ạch' suốt 6 năm

TPO - Hơn 6 năm triển khai, 10km đường Ninh Quới - Ngan Dừa (Cà Mau) vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng. Trong khi chờ phương án cưỡng chế thu hồi mặt bằng, chính quyền xã cử lực lượng bảo vệ nhà thầu thi công trở lại.

Ngày 9/6, lãnh đạo UBND xã Hồng Dân (tỉnh Cà Mau) cho biết, địa phương đã tổ chức lực lượng để bảo vệ thi công cầu 9000, thuộc Dự án nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa (đường tỉnh 978).

Trong suốt quá trình thi công mố cầu, lãnh đạo UBND xã Hồng Dân đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Dù xuất hiện một số cá nhân có hành vi cản trở thi công, nhưng với sự quyết liệt của lực lượng chức năng, tình hình an ninh trật tự tại khu vực thi công được đảm bảo.

Thi công lại Dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa.

Dự án nâng cấp đường Ninh Quới - Ngan Dừa thời gian qua liên tục bị trì hoãn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo UBND xã Hồng Dân, hiện trên địa bàn còn một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án. Ông Nguyễn Nhân Đức, Chủ tịch UBND xã Hồng Dân cho biết, xã đã hoàn thiện hồ sơ phương án cưỡng chế thu hồi đất và báo cáo cơ quan chức năng của tỉnh. Mục tiêu xử lý dứt điểm giải phóng mặt bằng ngay trong tháng 6/2026, tạo điều kiện cho đơn vị thi công hoàn thành tuyến đường.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa (đường tỉnh 978) có tổng mức đầu tư hơn 271 tỷ đồng, chiều dài khoảng 10,9km. Tuyến đường đi qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau (thuộc địa giới huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ).

Dự án khởi công từ năm 2019, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau, đến nay dự án đã hoàn thành trên 92% khối lượng thi công.

Tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa thi công dở dang kéo dài, việc đi lại của người dân khó khăn do mặt đường nhiều ổ gà, ổ voi. Trong mùa mưa, tình trạng ngập nước diễn ra thường xuyên, tạo nên những "cái bẫy" nguy hiểm, khiến nhiều xe bị ngã.​

Vào tháng 3/2026, UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định gia hạn dự án thêm 1 năm (hoàn thành năm 2026).