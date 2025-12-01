Ca khúc 28 triệu view gây bão TikTok, người thống trị xu hướng chẳng phải "chính chủ"

Dù đã chạm đến tháng cuối cùng của năm 2025 nhưng mạng xã hội TikTok vẫn đón chào một ca khúc mới trở thành xu hướng. Trong thời gian qua, Anh Đã Không Biết Cách Yêu Em của ca sĩ Quang Đăng Trần bất ngờ trở thành "cơn sốt", sở hữu giai điệu buồn man mác nhưng được không ít cư dân mạng đặt làm nền cho video của mình. Theo thống kê từ TikTok, Anh Đã Không Biết Cách Yêu Em đã được sử dụng làm nhạc nền cho hơn 25 nghìn video chỉ trong vài tháng qua, đặc biệt là với phiên bản remix sôi động.

Ca khúc mang tên Anh Đã Không Biết Cách Yêu Em của Quang Đăng Trần gây sốt TikTok.

Tuy "viral" là vậy nhưng nếu để ý kĩ, trào lưu nhạc nền Anh Đã Không Biết Cách Yêu Em lại đang được "thống trị" bởi một người không phải "chính chủ" Quang Đăng Trần. Hầu hết các video đạt triệu view đều xoay quanh hình ảnh của nam thần tượng Martin, thành viên nhóm nhạc K-pop CORTIS. Những clip tổng hợp hình ảnh cuốn hút của Martin, nhất là ngoài đời thường kết hợp với điệp khúc "Chính anh đã không biết cách, không biết cách yêu em" lập tức bùng nổ lượt xem và tương tác. Thậm chí, có cư dân mạng còn cho rằng đây là nhạc nền dành riêng cho Martin.

Martin của CORTIS thống trị trào lưu nhạc nền Anh Đã Không Biết Cách Yêu Em.

Trên YouTube còn có phiên bản remix được đặt tên "Bản Martin".

Dù bị mỹ nam xứ Hàn "chiếm sóng" nhưng Quang Đăng Trần vẫn có nhiều thành tích nhất định nhờ ca khúc Anh Đã Không Biết Cách Yêu Em. Ra mắt vào tháng 7/2025, Anh Đã Không Biết Cách Yêu Em nhanh chóng chinh phục khán giả bằng giai điệu buồn nhưng bắt tai, gợi lên nỗi đau chia ly tiếc nuối.

Ca khúc sau đó mang về hơn 28 triệu lượt xem trên YouTube, tính cả bản chính thức lẫn bản lời bài hát. Trên TikTok, màn trình diễn live của Quang Đăng Trần thu hút hơn 10 triệu lượt xem, nhận về nhiều lời khen của khán giả nhờ giai điệu buồn não nề cùng giọng hát chạm đến trái tim.

Hai phiên bản của ca khúc mang về cho Quang Đăng Trần thu về tổng cộng 28 triệu lượt xem.