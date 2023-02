'Bùng nổ' lượng khách đi lại dịp Tết Nguyên đán 2023

Khoảng 9 triệu lượt khách du lịch nội địa đi du lịch dịp Tết, khách quốc tế tăng mạnh so với dịp tết Dương lịch, tỷ lệ bay đúng giờ toàn ngành cao,… là những “điểm sáng” đầu năm của ngành hàng không.

9 triệu lượt khách du xuân

Thống kê của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, các sân bay nội địa đón hơn 1,9 triệu lượt hành khách trong 7 ngày Tết Quý Mão 2023, tăng 58% so với cùng kỳ Tết 2022. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 967.000 lượt khách, tăng 60,7% so với cùng kỳ. Số chuyến bay cất hạ cánh tại các sân bay Việt Nam khoảng 13.000 chuyến, tăng 39% so với năm ngoái.

Tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, lượng khách nội địa tăng hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng vài chục phần trăm, trong khi lượng khách quốc tế có bứt phá lớn, tăng từ hàng trăm đến hàng nghìn điểm phần trăm. Đơn cử, ngày 20-21/1 (29 và 30 Tết), sân bay Nội Bài đón tương ứng 24.900 và 20.700 lượt khách quốc tế.

Tuy lượng khách bay tăng trưởng vượt bậc, các hãng bay vẫn duy trì thành công tỷ lệ bay đúng giờ ở mức cao. Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn 19/12/2022 – 18/1/2023, Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa về số chuyến bay đúng giờ với tỷ lệ cất cánh đúng giờ (OTP) đạt 96,4%. Tỷ lệ này ở Vietnam Airlines và Vietjet Air lần lượt là 95,9% và 95%. Tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành đạt 95,3%.

Với nhiều giải pháp chủ động được triển khai nhằm giảm tỷ lệ chậm, hủy chuyến của ngành hàng không, lịch trình di chuyển của hành khách trong giai đoạn cao điểm lễ Tết được duy trì và đảm bảo tối đa.

Theo Tổng cục Du lịch, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 21/1/2023 - 26/1/2023, tức từ 29 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết), toàn quốc đã đón khoảng 9 triệu lượt khách nội địa, tăng 47,5% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng tăng mạnh so với dịp Tết Dương lịch 2023, sau khi thị trường Trung Quốc mở cửa.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, đây là loạt tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động du lịch tiếp tục duy trì được đà phục hồi và đã hoàn toàn vượt qua khó khăn sau hai năm dịch bệnh. Tín hiệu bắt đầu quay trở lại Việt Nam của khách quốc tế cũng chứng tỏ hướng đi đúng đắn, kịp thời của du lịch Việt Nam trong cơ cấu lại thị trường khách và chủ động làm mới sản phẩm của mình.

Trong năm 2023, khi các điều kiện trao đổi khách thuận lợi hơn, không chỉ Hàn Quốc mà các thị trường trọng điểm khác của Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản cũng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trở lại.

Doanh nghiệp nỗ lực

Hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp hàng không – du lịch - lữ hành đều đang nghiên cứu, xây dựng và tung ra những sản phẩm mới, độc đáo, cùng dịch vụ, tiện ích chất lượng đi kèm chi phí hấp dẫn, để sẵn sàng kịch bản đón số lượng lớn khách quốc tế tới Việt Nam.

Lãnh đạo công ty lữ hành Vietfoot Travel nhận định, bước sang năm 2023, ngành du lịch Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp lữ hành, tổ chức sự kiện, lưu trú ăn uống nói riêng sẽ có cơ hội bùng nổ, phát triển trở lại. Ngành du lịch có thể sớm quay lại đà tăng trưởng như năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch xảy ra.

Thêm vào đó, Tết cổ truyền năm nay, du khách có xu hướng chọn các cơ sở lưu trú cao cấp để du xuân, đón Tết với hình thức du lịch theo nhóm bạn bè hay gia đình. Tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, công suất phòng tại nhiều tỉnh thành đạt từ 75 - 85% như TP HCM, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Cần Thơ…, trong đó nhiều cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao có công suất phòng đạt trên 95% vào thời điểm trước, trong và sau Tết.

Đại diện Pandanus Resort (Mũi Né - TP. Phan Thiết) cho biết trong 3 ngày cao điểm từ 24 - 26/1/2023 (tức Mùng 3 - Mùng 5 tết) khách đặt kín phòng, các ngày còn lại của dịp tết đạt công suất sử dụng phòng từ 50 - 60%.

Đảm nhiệm vai trò là đòn bẩy thúc đẩy các ngành kinh tế - du lịch nhanh chóng hồi phục, thời gian qua, ngành hàng không cũng đã và đang nhanh chóng tăng tốc để đi trước đón đầu xu hướng mới.

Lãnh đạo Bamboo Airways cho biết: “Năm 2022 đã cho hãng thời gian quý báu để chuẩn bị sẵn sàng cho năm 2023 đột phá. Trong thời gian tới, Bamboo Airways xác định tiếp tục duy trì và nâng tầm dịch vụ theo mô hình hàng không truyền thống (full service). Trong đó, hãng đẩy mạnh các hoạt động mang đến những giá trị tốt đẹp, những trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ vượt trên cả mong đợi tới khách hàng thông qua ba giá trị cốt lõi bao gồm: Dịch vụ chất lượng cao, tự tâm; Tỉ lệ đúng giờ ở mức cao nhất ngành hàng không Việt Nam; và Mạng bay liên vùng, liên châu lục tăng trưởng mạnh mẽ.”

Vị này cho biết trong vòng 6 ngày (từ ngày 30 Tết đến mùng 5 Tết Nguyên đán), Bamboo Airways đã khai thác gần 1.000 chuyến bay, vận chuyển khoảng 150.000 lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty tài chính – chứng khoán VNDirect nhận định ngành hàng không du lịch sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc từ năm 2023 nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường quốc tế. Theo dự báo, lượng khách quốc tế của Việt Nam có thể phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch trong năm 2024 (bằng 105,2% mức 2019) và có thể đạt 118,9% mức 2019 trong năm 2025.

Đà tăng trưởng của du lịch nội địa trong năm qua, cộng hưởng cùng triển vọng du lịch quốc tế năm 2023 khởi sắc, đang mở ra một bức tranh sáng cho ngành du lịch Việt Nam. Cùng những nỗ lực của các bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp hàng không – du lịch, mục tiêu ngành du lịch đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 80 triệu lượt khách thông qua cảng hàng không trong năm 2023 đang dần được hiện thực hóa một cách rõ nét.