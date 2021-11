BTV Diệp Chi xinh đẹp đón tuổi 36

Nhân dịp sinh nhật con gái, ca sĩ Quỳnh Anh đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên con cùng chồng cũ Quang Huy. Kèm đó, nữ nghệ sĩ gửi con bức thư xúc động: "Đối với riêng mẹ, đây là giai đoạn rất quan trọng vì con gái đã đủ lớn để nhận thức nhiều điều và mẹ thì luôn dặn mình phải biết học cách làm sao để trở thành người bạn thân của con. Mẹ cũng khủng hoảng không kém trong việc cân bằng giữa nghiêm khắc dạy dỗ và ân cần để giải toả được nhiều điều về tâm lý cho con gái, cũng có lúc giữa hai chúng mình gặp thật nhiều trở ngại trong việc hiểu lẫn nhau, cũng đôi khi mẹ vì quá lo lắng mà lớn tiếng với con, mẹ xin lỗi con gái nhưng mẹ nghĩ người mẹ nào cũng sẽ lúng túng trong việc chọn cách đối thoại với các con của mình, mẹ sẽ thật là cố gắng nhé, cả hai chúng mình cùng cố gắng con gái nhé. Tuệ Lâm của mẹ rất thương gia đình, thương em An, rất biết nhường nhịn mỗi khi bị em An bắt nạt. Mong con gái của mẹ sẽ luôn giữ vững tính cách lương thiện, luôn mạnh khoẻ, luôn là chị 2 gương mẫu để mẹ an tâm đi chiến đấu nhé! Mẹ yêu con."