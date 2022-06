BTS 'chống đạn' trước sự 'lệch lạc' của truyền thông

TPO - Trưởng nhóm BTS cảm thấy cay đắng bởi sự méo mó của truyền thông làm ảnh hưởng đến nhóm và fan. 7 thành viên chọn cách tự đối diện, bẻ lại mọi chuyện đi đúng hướng, từ việc BTS sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình đến chuyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đúng như ý nghĩa đằng sau cái tên BTS - "Bulletproof Boy Scouts" (Chống đạn Thiếu niên đoàn), ngay từ khi ra mắt, các chàng trai “vàng” nhà Bighit đã phải chống lại “đạn” từ dư luận về khuôn mẫu để bảo vệ giá trị và âm nhạc của nhóm.

Kể cả ngày kỷ niệm 9 năm thành lập nhóm (13/6/2013 - 13/6/2022), họ vẫn phải đương đầu với “sóng gió”. Các thành viên chọn cách tự giãi bày để bảo vệ BTS và chính mình.

BTS xoa dịu và trấn an người hâm mộ trước sự “tấn công” truyền thông

Nguồn cơn của tin đồn BTS tan rã bắt đầu từ video Festa Dinner (một hoạt động thường niên nơi các thành viên ngồi trò chuyện trong ngày kỷ niệm BTS ra mắt). Các thành viên tiết lộ họ sẽ khởi động một chương mới của BTS, bắt đầu hoạt động solo. Trong thời gian này, hoạt động chung của nhóm sẽ hạn chế hơn.

Tuy nhiên sau buổi phát sóng, truyền thông bắt đầu lan truyền tin BTS dừng hoạt động, tan rã khiến cộng đồng fan hoảng loạn. Vì điều này, cổ phiếu của HYBE (công ty chịu trách nhiệm quản lý BTS) lao dốc, giảm hơn 27%.

Ngay lập tức, phía công ty chủ quản của BTS phủ nhận và cho biết nhóm không dừng hoạt động mà sẽ tiếp tục nuôi dưỡng trở thành một nhóm nhạc trường tồn.

Không để những tin đồn tạo ra hệ quả nghiêm trọng, BTS đã lên tiếng đính chính với người hâm mộ. Trên Vlive cá nhân tối ngày 15/6, Jungkook nói cả nhóm rất lo lắng về phản ứng của ARMY (tên fandom của BTS).

“BTS không hề có ý định tan rã. Chúng tôi còn rất nhiều lịch trình cần phải được hoàn thành. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các dự án nhóm một cách đều đặn. Bangtan là mãi mãi” - nam thần tượng nhấn mạnh.

Trưởng nhóm BTS - RM - cho biết, anh nhận được các cuộc điện thoại nhiều nhất kể từ khi ra mắt chỉ vì sự lệch lạc của truyền thông: “Tôi thấy những tấm ảnh chụp màn hình, những tiêu đề bài báo mang tính khiêu khích và gây tổn thương như "tan rã", "đóng băng", "thông báo quan trọng”,…Không phải chúng tôi không lường trước được sự việc, nhưng mọi thứ đúng là cay đắng thật…”.

“Những ai đã xem hết video tối hôm đó và nghe "Yet To Come" cũng sẽ hiểu rằng hiện tại không phải kết thúc. Video khóc được lan truyền rầm rộ đến mức tôi tự hỏi liệu mình có nên dũng cảm thổ lộ tâm tư. Dũng khí để nói lên những suy nghĩ chân thật luôn dẫn tới những hiểu lầm không cần thiết”, RM bày tỏ thêm.

Tín hiệu về việc nhập ngũ của BTS

BTS lớn mạnh và phát triển trở thành nhóm nhạc nổi tiếng nhất toàn cầu, cuộc tranh luận về việc liệu các thành viên của nhóm có cần nhập ngũ hay không vẫn luôn bị đem ra tranh cãi suốt thời gian dài. Trong khi nhóm đã nêu rõ quan điểm nhưng câu chuyện vẫn không có hồi kết.

Tiêu chuẩn miễn trừ quân sự hiện hành tại Hàn Quốc vốn chỉ dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao và nghệ thuật thuần túy. Dù các nghệ sĩ Kpop không bao gồm trong điều khoản trên nhưng đã có những dự luật sửa đổi “Đạo luật nghĩa vụ quân sự” để các nghệ sĩ văn hóa đại chúng như BTS được đặc cách.

BTS đã được trao huân chương văn hóa Hwagwan từ Chính phủ Hàn Quốc với những đóng góp trong việc quảng bá văn hóa xứ sở Kim chi ra khắp thế giới. Nhóm vinh dự là nhóm nhạc Châu Á đầu tiên trong lịch sử được nhận đề cử tại Grammy cùng những giải thưởng, kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà chắc sẽ còn rất lâu nữa mới tìm được người có thể “lật đổ”.

Jin – anh cả BTS sinh năm 1992, đúng ra đã đến tuổi nhập ngũ vào 2 năm trước, nhưng do nhận được Huân chương văn hóa năm 2018 nên được phép hoãn đến năm 2022.

Trong cuộc phỏng vấn trên Sunday Morning của đài CBS, Mỹ, thành viên Jin khẳng định: "Nghĩa vụ quân sự là một chuyện hoàn toàn bình thường ở Hàn Quốc. Đây là nghĩa vụ cơ bản của một người công dân và các thành viên đều đã sẵn sàng cho việc này. Khi đất nước kêu gọi, chúng tôi luôn sẵn sàng đáp lại và phục vụ hết sức mình cho đất nước”.

Việc BTS bắt đầu thúc đẩy hoạt động solo sau 9 năm được cho là tín hiệu về chuyện nhập ngũ của 7 thành viên. Đây cũng là cách khả quan để nhóm duy trì được sức nóng trong thời gian có thành viên đi nghĩa vụ quân sự, chấm dứt loạt ồn ào truyền thông về vấn đề luôn đeo đẳng nhóm suốt những năm qua.

Mới đây, NH Investment - một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Hàn Quốc dự đoán kịch bản nhập ngũ của BTS. Cụ thể, Jin nhập ngũ vào năm 2022. Năm 2023 sẽ là 6 thành viên còn lại, gồm Suga, RM, j-hope, Jimin, V và Jungkook. Nhóm sẽ hội ngộ đầy đủ vào tháng 4/2025.