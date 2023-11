BSR khánh thành 2 cầu dân sinh tại tỉnh Vĩnh Long

Ngày 20/11, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành 2 công trình cầu giao thông nông thôn tại huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Đây là các công trình chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2023); Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2023) và để tưởng nhớ công ơn to lớn của cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trong việc chọn địa điểm Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Ngọc Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BSR; ông Phạm Minh Nghĩa - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BSR cùng các ông/bà đại diện cho các ban chuyên môn Công ty.

Về phía huyện Măng Thít, có bà Nguyễn Huỳnh Thu - Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Chí Quyết - Phó Chủ tịch UBND huyện. Về phía huyện Vũng Liêm, có ông Võ Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại xã An Phước, huyện Măng Thít; Công ty BSR phối hợp với chính quyền địa phương khánh thành công trình cầu giao thông nông thôn liên ấp Phú Bình - Phú Hội. Tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm; Công ty BSR phối hợp với chính quyền địa phương khánh thành cầu Rạch Sâu. Đây là 2 công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (09/5/2008 - 09/5/2023), được triển khai xây dựng vào tháng 5/2023 và đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn là đơn vị thành viên của Petrovietnam, được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành đến nay, BSR đã sản xuất trên 89,2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại; tổng doanh thu hơn 1,53 triệu tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước khoảng 216 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 48,4 nghìn tỷ đồng. BSR đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước và ngày càng có vai trò quan trọng là công cụ điều tiết vĩ mô của Chính phủ liên quan đến nguồn cung xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cung cấp các nhiên liệu đặc chủng cho quốc phòng.

Đi đôi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, BSR luôn quan tâm và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Hằng năm, BSR dành khoảng 50 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên cả nước. Tính từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được triển khai xây dựng đến nay, BSR đã tài trợ trên 750 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên cả nước; trong đó, tỉnh Vĩnh Long là một trong những địa phương mà Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn chọn để tài trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn, xóa cầu tạm nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đi lại của bà con ngày càng thuận lợi hơn, an toàn hơn.

“Hôm nay, tham dự lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã An Phước, huyện Mang Thít và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm; chúng tôi rất vui mừng và chia sẻ niềm vui với địa phương trong việc từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân. Tôi hy vọng rằng những đóng góp của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ giúp cho bà con nhân dân thuận lợi hơn trong đi lại, trong lao động sản xuất; giúp các em học sinh đến trường nhanh hơn, an toàn hơn và giúp địa phương hoàn thành mục tiêu xóa cầu tạm, hoàn thành về đích nông thôn mới kiểu mẫu” - Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương chia sẻ.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Công ty BSR về những đóng góp, hỗ trợ về an sinh xã hội. UBND huyện Vũng Liêm cũng trao Thư cảm ơn Công ty BSR về những đóng góp cho địa phương.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, đại diện lãnh đạo huyện Vũng Liêm đã dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).