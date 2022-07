BSR được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C

Ngày 15/7/2022, Cục trưởng Cục An toàn Lao động thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 630/QĐ-LĐTBXH về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C (có thể đào tạo an toàn được cho tất cả các nhóm) cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Theo đó, phạm vi huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với nhóm 3 quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm: Các công việc thuộc mục 1 quy định tại danh mục Thông tư đối với các danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: nồi hơi, nồi gia nhiệt dầu, hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng; hệ thống lạnh; bình chịu áp lực; các loại chai, bồn, bể, thùng dùng để chứa, chuyên chở các loại khí, chất lỏng chất rắn; hệ thống cung cấp, điều chế, nạp các loại khí; hệ thống đường ống dẫn các loại khí; cần trục, cẩu trục, xe nâng, thang máy, máy vận thăng, pa lăng, tời; hệ giàn giáo, đà giáo, cột chống chịu lực. Các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc mục 2, 4, 5 (trừ máy in công nghiệp), 6 (trừ công việc luyện quặng, luyện cốc, ở khu vực lò quay sản xuất xi măng), 7, 8, 9, 11 (được làm điều tra quy hoạch rừng, khảo sát địa chất, địa hình; chế tạo, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, thiết bị trong các sản phẩm của dầu khí trên đất liền), 12, 13, 14, 15, 16 (trừ trực tiếp vận hành tàu hỏa, tàu điện), 17, 18, 21, 25, 27, 28, 29 (trừ kiểm soát không lưu), 32 qui định tại danh mục của Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH. Ông Nguyễn Quang Hưng - Trưởng ban An toàn Môi trường BSR cho biết: “Việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận cho BSR là sự ghi nhận thành quả phát triển của nhân sự đào tạo và các cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo an toàn, vệ sinh lao động. Việc BSR được cấp giấy chứng nhận sẽ giúp đơn vị tự chủ đào tạo an toàn và vệ sinh lao động cho tất cả các nhóm: nhóm I (cán bộ quản lý), nhóm II (người làm công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động), nhóm III (người làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động), nhóm IV (người làm công tác Văn phòng), nhóm V (người làm y tế), nhóm VI (người làm an toàn vệ sinh viên) để tiếp tục giữ vững an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh của Công ty mà còn mở ra hướng mới về việc cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn chất lượng cao ra bên ngoài phù hợp với quy định pháp luật”. Công ty BSR cũng vừa đạt 35 triệu giờ công an toàn – mốc kỳ tích của một Nhà máy Lọc dầu. Thành công này chứng tỏ năng lực và điều kiện cơ sở vật chất về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của BSR luôn được tối ưu, hiện đại hóa theo các tiêu chuẩn pháp luật hiện hành. P.V