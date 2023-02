Britney Spears ngày càng bất ổn

TPO - Theo Page Six, gia đình và bạn bè của Britney Spears đang thảo luận, can thiệp yêu cầu nữ ca sĩ điều trị tâm lý.

Theo TMZ, giữa những lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe tinh thần của Britney Spears, chồng và quản lý của nữ ca sĩ tìm đến chuyên gia tâm lý, nhờ họ thuyết phục giọng ca Hold Me Closer điều trị. Cô sẽ sống cô lập trong ngôi nhà ở Los Angeles để chữa bệnh.

Nguồn tin nói với Page Six rằng vụ cô lập Britney Spears là "không cần thiết". Người trong cuộc nói tình hình sức khỏe của ngôi sao 41 tuổi bị bóp méo. Nhưng thực tế gia đình đã lên kế hoạch nhưng sau đó bị hủy bỏ.

TMZ đưa tin Britney Spears đồng ý gặp một người nhưng không biết đó là nhà trị liệu hay bác sĩ tâm lý. Cuộc gặp diễn ra tốt đẹp. Người trong cuộc tuyên bố giọng ca Baby One More Time lo lắng tình trạng sức khỏe tâm lý của cô không ổn do các vấn đề liên quan đến thuốc điều trị.

Gần đây, Britney Spears khiến cộng đồng mạng, truyền thông đặt câu hỏi vì đăng những bài viết khó hiểu. Giọng ca Stronger liên tục khẳng định "Tôi không bị bệnh" sau loạt sự cố.

Tháng 1, Spears đăng video thể hiện sự buồn bã khi bị người hâm mộ ghi hình cô đang ăn tại một nhà hàng. Những người hâm mộ khác sau đó gọi điện cho cảnh sát kiểm tra tình hình an toàn của nữ ca sĩ sau khi cô xóa Instagram.

Cảnh sát sau đó xác nhận với Page Six rằng Britney Spears không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Ngay sau đó giọng ca Toxic lên mạng xã hội đính chính cô không bị suy sụp tinh thần: "Tôi đang ổn và tiến về phía trước. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn hiện tại. Mọi người đã đi quá xa khi gọi cảnh sát".

Theo Page Six, Britney Spears luôn cố gắng kiểm soát cuộc sống và tình trạng sức khỏe tinh thần. Công chúa nhạc pop bị ràng buộc với quyền giám hộ suốt 13 năm. Cha của nữ ca sĩ - ông Jamie Spears - toàn quyền quyết định các vấn đề cá nhân và tài chính của cô.

Trong lời khai trước tòa, Spears cáo buộc cô bị ép đến cơ sở điều trị tâm lý trái với ý muốn vào đầu năm 2019. Quyền giám hộ chính thức bãi bỏ đầu năm 2022. Theo TMZ, Jamie không can thiệp vào kế hoạch đưa nữ ca sĩ điều trị tâm lý hồi đầu tuần.