Britney Spears ‘dằn mặt’ paparazzi, khác hẳn hình ảnh ôm con bất lực khóc 15 năm trước

TPO - Britney Spears lên tiếng yêu cầu paparazzi tôn trong quyền riêng tư của cô và bạn trong kỳ nghỉ ở Hawaii, không còn hình ảnh ôm con bất lực khóc như 15 năm trước.

Vài tiếng trước, Britney Spears đăng lên Instagram cá nhân video ngắn kèm đoạn thông điệp “dằn mặt” những paparazzi chụp lén cô và tình trẻ Sam Asghari trong kỳ nghỉ ở đảo Maui, Hawaii, Mỹ.

Trong bài đăng, Britney thể hiện sự tức giận vì bị làm phiền mọi lúc, mọi nơi. Không chỉ bị chụp ảnh, “Công chúa nhạc pop” còn tố paparazzi chỉnh sửa ảnh khiến cơ thể cô bị “bóp méo”. Người đẹp bức xúc đến mức liên tục dùng từ chửi thề, thậm chí lồng vào video ca khúc của Lily Allen, với tên và phần lời cũng có từ đó.

“Bây giờ ở Maui khá là điên rồ. Những tay săn ảnh biết tôi đang ở đâu và điều đó thực sự không vui chút nào! Đi đâu cũng bất tiện vì những khuôn mặt ngớ ngẩn này cứ xuất hiện để chụp ảnh tôi. Nhưng họ không chỉ chụp ảnh của tôi, họ còn bóp méo cơ thể của tôi và làm rối tung những bức ảnh. Thật đáng xấu hổ! Tôi biết cơ thể mình không hoàn hảo nhưng tôi chắc chắn không giống như cách họ miêu tả về tôi. Thật là thô lỗ”, cô viết.

Được biết, Britney Spears và Sam Asghari đáp máy bay đến Maui nghỉ dưỡng chỉ một ngày sau khi người đẹp khiến cả thế giới “rúng động” với bài phát biểu gần 30 phút trong phiên điều trần ngày 23/6.

Qua điện thoại, giọng ca “Toxic” tuyên bố quyền bảo hộ gây hại cho cô, van xin thẩm phán giải thoát cho cô khỏi cuộc sống bị đối xử như nô lệ suốt 13 năm đã qua. Cô tố cáo cha ruột, ông Jamie, và những người quản lý “lạm dụng” cô, bắt cô làm những điều trái ý muốn, thậm chí ép cô đeo vòng tránh thai để không thể có con. Britney cũng thừa nhận không hề ổn như những gì viết trên mạng xã hội.

Trải lòng của Britney một lần nữa “thổi bùng” phong trào #FreeBritney (Tự do cho Britney). Người nổi tiếng và fan khắp thế giới kêu gọi giải phóng cho chủ nhân hit “Baby Once More Time” khỏi quyền bảo hộ vĩnh viễn. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự sự khâm phục đối với Britney khi can đảm nói lên sự thật.

Có lẽ, sức mạnh cộng đồng tiếp thêm sức mạnh cho Britney. Như động thái “dằn mặt” paparazzi mới đây cho thấy rõ, người đẹp 40 tuổi dám lên tiếng để bảo vệ bản thân trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài – điều mà 15 năm trước cô không làm được.

Nhớ lại năm 2006, Britney bị 321 paparazzi chen lấn chụp ảnh trong tình trạng bụng mang bầu, tay bế con trai cả Sean Preston. Những tay săn ảnh này đeo bám từ khi cô rời khách sạn Ritz Carlton (New York, Mỹ) đến khi trốn vào một quán cà phê ven đường có tên là FAO Schwartz. Britney chật vật đến mức phải cầu xin chủ quán giúp đỡ nhưng chỉ nhận được thái độ vô tâm, cười cợt từ cả người chủ lẫn nhân viên. Bức ảnh Britney ôm con trai bất lực khóc đến nay vẫn là một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất làng giải trí Hollywood.

Những người ủng hộ Britney Spears lên án, không chỉ gia đình mà còn truyền thông xăm xoi và những kẻ vô tâm đã đẩy nữ ca sĩ từ “Công chúa nhạc pop” được nhiều người ngưỡng mộ trở thành con người đến những quyền cơ bản nhất cũng không được tự quyết định như hiện nay.

